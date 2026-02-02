Slovenská herečka ukázala postavičku v bikinách: Ona že vôbec niekedy rodila?! FOTO

BRATISLAVA - Po pôrode dcérky má postavu, akú by jej mnohé ženy mohli závidieť, no sama v minulosti priznala, že riešila úplne opačný problém – pribratie. Slovenská herečka Monika Šagátová vyrazila záberom v bikinách dych!
Slovenská herečka Monika Šagátová patrí medzi ženy, ktoré si dlhodobo udržiavajú výbornú fyzickú kondíciu. Dôkazom je aj jej najnovšia fotografia v bikinách. Pri pohľade na snímku by mnohí len neveriacky krútili hlavou a kládli si otázku, či je vôbec možné, že táto charizmatická brunetka niekedy rodila.
V septembri v roku 2023 priviedla na svet zdravú dcérku, z ktorej sa spolu s partnerom, Michalom Vajdičkom, každodenne tešia. Väčšina žien dobre pozná, aké náročné je schudnúť a dostať sa späť do kondície. V Monikinom prípade však nastala opačná situácia. Po dvoch rokoch od pôrodu priznala, že jej okolie má skôr obavy z toho, že je príliš štíhla, a ona sama by rada nejaké to kilo nabrala.
„Ty už jedz prosím ťa!” “Strašne si schudla!” “Vyzeráš ako tintítko.” “Najedz sa už” a ďalšie iné… toto počúvam skoro denno-denne a nech robím čokoľvek, zjem čokoľvek a koľkokoľvek, vyzerám takto (a to toho nezjem málo si myslím) ale dobre,” zverila sa minulý rok úprimne svojim fanúšikom. Jej slová ukazujú, že aj komplimenty či poznámky môžu byť niekedy vyčerpávajúce, najmä ak sa opakujú každý deň.
To, či sa jej od tej doby podarilo pribrať, už herečka neskôr neprezradila. Jedno je však isté – v bikinách jej to naozaj poriadne pristane.