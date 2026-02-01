Horor v mori: Tínedžer sa zabával vo vode! Pohrýzol ho žralok, chlapec zraneniam podľahol

OLINDA - Bezstarostná hra v mori sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na boj o život. Na jednej z najznámejších pláží severovýchodnej Brazílie došlo k útoku žraloka, ktorý skončil smrťou dieťaťa a znovu otvoril otázku bezpečnosti v turisticky vyhľadávaných oblastiach.
Útok pri hre v mori
K tragédii došlo vo štvrtok na pláži Praia do Chifre v meste Olinda, na východnom pobreží Pernambuco. Trinásťročný Deivson Rocha Dantas sa kúpal v mori spolu s kamarátmi, keď sa za jeho chrbtom objavil žralok.
Podľa svedkov útok prišiel nečakane. Dravec chlapca zasiahol do pravej nohy a spôsobil mu rozsiahle poranenie stehna. Zranenie bolo natoľko vážne, že dieťa začalo rýchlo strácať veľké množstvo krvi.
Márny boj o život
Jednému z prítomných sa podarilo chlapca vytiahnuť z vody a pokúsiť sa o resuscitáciu. Záchrana však nebola úspešná. Deivson bol urýchlene prevezený do nemocnice, no jeho stav bol už kritický.
Lekári v Tricentenárnej nemocnici potvrdili, že chlapec dorazil bez známok života. „Urobili sme všetko, čo umožňujú postupy rozšírenej resuscitácie, ale chlapca sa nepodarilo oživiť,“ uviedol lekár Levy Dalton, ktorý bol pri prijatí pacienta.
Podľa jeho slov bolo poranenie v oblasti s hustou sieťou tepien, čo viedlo k masívnemu vykrvácaniu. „Išlo o mimoriadne ťažký prípad. Aj pri rýchlejšom zásahu by bola šanca na prežitie veľmi nízka,“ dodal.
Pláž so zlou povesťou
Miesto nešťastia patrí medzi lokality, kde úrady dlhodobo upozorňujú na riziko výskytu žralokov. Štátny výbor pre monitorovanie žraločích incidentov CEMIT uvádza, že v samotnom meste sa nachádza 13 výstražných tabúľ, z toho štyri priamo na pláži Praia do Chifre.
Od roku 1992 bolo v štáte Pernambuco zaznamenaných viac než 80 útokov žralokov, pričom najmenej 26 z nich sa skončilo smrťou. Tragédia trinásťročného chlapca do tejto štatistiky pribudla ako ďalší varovný prípad.
CEMIT po incidente oznámil, že posilní monitorovanie pobrežia a obnoví pozastavený program sledovania žralokov pomocou mikročipov.
Ďalší útok len pred niekoľkými týždňami
Smrteľný incident prichádza len krátko po inom napadnutí v brazílskych vodách. V súostroví Fernando de Noronha bola pri voľnom potápaní pohryzená 36-ročná turistka Tayane Dalazen.
Žralok ju zasiahol do nohy a nepustil, kým sprievodca zviera neodohnal údermi. Žena sa po prvotnom ošetrení dostala do nemocnice, kde ju lekári stabilizovali a neskôr prepustili domov.
Otázky bezpečnosti zostávajú
Opakujúce sa incidenty znovu vyvolávajú diskusiu o tom, či sú existujúce varovania a opatrenia v brazílskych turistických oblastiach dostatočné. Zatiaľ čo úrady zdôrazňujú, že riziko je známe a označené, tragédia v Olinde ukazuje, že nebezpečenstvo môže prísť bez varovania a mať fatálne následky.