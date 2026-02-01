Nedeľa1. február 2026, meniny má Tatiana, Táňa, zajtra Erich, Erik, Erika

Horor v mori: Tínedžer sa zabával vo vode! Pohrýzol ho žralok, chlapec zraneniam podľahol

Deivson Rocha Dantas Zobraziť galériu (2)
Deivson Rocha Dantas (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

OLINDA - Bezstarostná hra v mori sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na boj o život. Na jednej z najznámejších pláží severovýchodnej Brazílie došlo k útoku žraloka, ktorý skončil smrťou dieťaťa a znovu otvoril otázku bezpečnosti v turisticky vyhľadávaných oblastiach.

Útok pri hre v mori

K tragédii došlo vo štvrtok na pláži Praia do Chifre v meste Olinda, na východnom pobreží Pernambuco. Trinásťročný Deivson Rocha Dantas sa kúpal v mori spolu s kamarátmi, keď sa za jeho chrbtom objavil žralok.

Podľa svedkov útok prišiel nečakane. Dravec chlapca zasiahol do pravej nohy a spôsobil mu rozsiahle poranenie stehna. Zranenie bolo natoľko vážne, že dieťa začalo rýchlo strácať veľké množstvo krvi.

Deivson Rocha Dantas
Zobraziť galériu (2)
Deivson Rocha Dantas  (Zdroj: Facebook)

Márny boj o život

Jednému z prítomných sa podarilo chlapca vytiahnuť z vody a pokúsiť sa o resuscitáciu. Záchrana však nebola úspešná. Deivson bol urýchlene prevezený do nemocnice, no jeho stav bol už kritický.

Lekári v Tricentenárnej nemocnici potvrdili, že chlapec dorazil bez známok života. „Urobili sme všetko, čo umožňujú postupy rozšírenej resuscitácie, ale chlapca sa nepodarilo oživiť,“ uviedol lekár Levy Dalton, ktorý bol pri prijatí pacienta.

Podľa jeho slov bolo poranenie v oblasti s hustou sieťou tepien, čo viedlo k masívnemu vykrvácaniu. „Išlo o mimoriadne ťažký prípad. Aj pri rýchlejšom zásahu by bola šanca na prežitie veľmi nízka,“ dodal.

Pláž so zlou povesťou

Miesto nešťastia patrí medzi lokality, kde úrady dlhodobo upozorňujú na riziko výskytu žralokov. Štátny výbor pre monitorovanie žraločích incidentov CEMIT uvádza, že v samotnom meste sa nachádza 13 výstražných tabúľ, z toho štyri priamo na pláži Praia do Chifre.

Od roku 1992 bolo v štáte Pernambuco zaznamenaných viac než 80 útokov žralokov, pričom najmenej 26 z nich sa skončilo smrťou. Tragédia trinásťročného chlapca do tejto štatistiky pribudla ako ďalší varovný prípad.

CEMIT po incidente oznámil, že posilní monitorovanie pobrežia a obnoví pozastavený program sledovania žralokov pomocou mikročipov.

Ďalší útok len pred niekoľkými týždňami

Smrteľný incident prichádza len krátko po inom napadnutí v brazílskych vodách. V súostroví Fernando de Noronha bola pri voľnom potápaní pohryzená 36-ročná turistka Tayane Dalazen.

Žralok ju zasiahol do nohy a nepustil, kým sprievodca zviera neodohnal údermi. Žena sa po prvotnom ošetrení dostala do nemocnice, kde ju lekári stabilizovali a neskôr prepustili domov.

Otázky bezpečnosti zostávajú

Opakujúce sa incidenty znovu vyvolávajú diskusiu o tom, či sú existujúce varovania a opatrenia v brazílskych turistických oblastiach dostatočné. Zatiaľ čo úrady zdôrazňujú, že riziko je známe a označené, tragédia v Olinde ukazuje, že nebezpečenstvo môže prísť bez varovania a mať fatálne následky.
 

Viac o téme: úmrtieBrazíliaútok žralokaDeivson Rocha Dantas
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej bohémsky život nemá STOPKU!
Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej bohémsky život nemá STOPKU!
Prominenti
Prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľubos Vilček na vyhlásení ankety Gymnasta roka 2025
Prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ľubos Vilček na vyhlásení ankety Gymnasta roka 2025
Zoznam TV
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Prominenti

Domáce správy

Mikuláš Vareha
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláša Varehu oživovali počas prevozu do nemocnice niekoľko minút
Domáce
Lucia Plaváková
Výročie prinieslo spor: PS označilo cirkevnú zmluvu so Svätou stolicou za prekonanú
Domáce
FOTO Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali
Záchranná akcia hasičov: Zachraňovali daniela, skončil zachytený v sieti za futbalovou bránou
Domáce
Hasiči na Slovensku v roku 2025: Spoločne vyriešili tisíce požiarov aj nehôd
Hasiči na Slovensku v roku 2025: Spoločne vyriešili tisíce požiarov aj nehôd
Bratislava

Zahraničné

Horor v mori: Tínedžer
Horor v mori: Tínedžer sa zabával vo vode! Pohrýzol ho žralok, chlapec zraneniam podľahol
Zahraničné
Batman vystúpil na verejnom
NEPOKOJE v USA sa stupňujú, jednotky ICE v ďalšom meste? BATMAN úraduje: Stojím tu pred zbabelcami a zradcami!
Zahraničné
Keir Starmer
Bezpečnosť nad politikou: Británia chce rokovať s Európskou úniou o obrane
Zahraničné
Ilustračné foto
Radikálne zmeny v NATO: Nevídaná cesta proti ruskej agresii! Týka sa to východného krídla
Zahraničné

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Tanečnicu Dominiku Roškovú musí KROTIŤ priateľ: V tomto jej BOHÉMSKY život nemá STOPKU!
Domáci prominenti
Deti až po 40-ke?
Deti až po 40-ke? Hollywoodske hviezdy si dali načas! Cenu za najstaršiu prvorodičku vyhráva...
Zahraniční prominenti
Dominika Jurena Stará s
Neexistuje KRAJŠIA správa: Bývalá Superstaristka je opäť tehotná! Mamou bude tretíkrát
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Marián Gáborík o DOKONALEJ žene: Ivanka reagovala tiež a… Odpoveď iná, než by ste čakali!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

HAZARD so zdravím kvôli
HAZARD so zdravím kvôli chvíľke vzrušenia? Tisíce ľudí priznávajú: TOTO by sme už nikdy neopakovali!
Zaujímavosti
Mesiac bez alkoholu: Toto
Mesiac bez alkoholu: Toto sa stane s telom, ak ho na čas prestanete piť
vysetrenie.sk
Čašníčka žije s identickými
Spáva medzi nimi v jednej posteli a spravuje im peniaze! Takto vyzerá BIZARNÝ vzťah, ktorý sledujú milióny ľudí
Zaujímavosti
Rafflesia arnoldi
Riskovali život kvôli bizarnému kvetu! V džungli ich sledovali tigre, no oni museli vidieť TOTO: Smrdí TO ako mŕtvola
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Najrozsiahlejšia zvolávacia akcia za posledné obdobie: Do servisu musia tisícky áut!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)

Šport

VIDEO Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
VIDEO Slovan opäť zlyhal: Rozbehnuté Košice ovládli prestížne derby s belasým lídrom
Tipsport liga
VIDEO Po 14 rokoch sa konečne dočkali: Dánsko zasadlo na európsky trón a rozburácalo domáce tribúny
VIDEO Po 14 rokoch sa konečne dočkali: Dánsko zasadlo na európsky trón a rozburácalo domáce tribúny
ME v hádzanej
VIDEO Alcaraz má po historickom titule pred sebou ďalší cieľ: Je to veľká výzva, ale...
VIDEO Alcaraz má po historickom titule pred sebou ďalší cieľ: Je to veľká výzva, ale...
Australian Open
VIDEO Defenzívny súboj pod Zoborom: Nitra sa po výhre so Žilinou priblížila lídrovi zo Slovanu
VIDEO Defenzívny súboj pod Zoborom: Nitra sa po výhre so Žilinou priblížila lídrovi zo Slovanu
Tipsport liga

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
Pracovný horoskop na február 2026: Kto si finančne prilepší a koho čakajú konflikty v tíme?
O práci s humorom
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Hrnčekové palacinky: Jednoduchý recept bez váženia
Výber receptov
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny

Technológie

Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Američania majú novú technológiu. Ich drony už nie sú viazané na batérie a palivo, vo vzduchu môžu zostať takmer nepretržite
Armádne technológie
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Vďaka týmto 4 jednoduchým gestám sa šoférovanie s Google Mapami stane oveľa bezpečnejším
Aplikácie a hry
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Desivá tvár humanoidného robota EMO sa naučila presnejšie hýbať perami vďaka zrkadlu a videám z YouTube
Technológie
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Rakovina nás už neprekvapí, hovoria vedci: Vyvinuli nový nástroj, ktorý dokáže predvídať, ako sa bude vyvíjať
Veda a výskum

Bývanie

Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026

Pre kutilov

Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Partnerské vzťahy
Dané dvojice majú v intímnom živote najväčšiu iskru: Ktoré páry ovládajú psychológiu túžby a v posteli im to mimoriadne funguje?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Horor v mori: Tínedžer
Zahraničné
Horor v mori: Tínedžer sa zabával vo vode! Pohrýzol ho žralok, chlapec zraneniam podľahol
Batman vystúpil na verejnom
Zahraničné
NEPOKOJE v USA sa stupňujú, jednotky ICE v ďalšom meste? BATMAN úraduje: Stojím tu pred zbabelcami a zradcami!
Mikuláš Vareha
Domáce
Zomrel kráľ Zemplína! Mikuláša Varehu oživovali počas prevozu do nemocnice niekoľko minút
Ilustračné foto
Zahraničné
Radikálne zmeny v NATO: Nevídaná cesta proti ruskej agresii! Týka sa to východného krídla

Ďalšie zo Zoznamu