NEPOKOJE v USA sa stupňujú, jednotky ICE v ďalšom meste? BATMAN úraduje: Stojím tu pred zbabelcami a zradcami!

SANTA CLARA – Mesto na západnom pobreží USA bude už o týždeň dejiskom finále amerického futbalu Superbowl LX. Americká vláda už v predstihu informovala, že pre bezpečnosť plánuje vyslať do ulíc počas konania zápasu federálne zložky ICE. Dvaja jej členovia len prednedávnom zastrelili v Minnesote amerického občana. Na súde sa snažil prehovoriť kompetentným do duše aj občan, ktorý prišiel v kostýme Batmana.
Kalifornské mesto Santa Clara, ležiace neďaleko San Francisca bude dňa 8 februára 2026 dejiskom finále Superbowlu LX. V USA má táto udalosť každoročne najvyššie čísla sledovanosti. Vedenie štátu Kalifornia nechce nechať nič na náhodu a počas konania zápasu plánuje vyslať do ulíc pri štadióne, a zrejme aj v širšom okolí, ozbrojené zložky ICE. Len nedávno sa pritom odohral tragický incident v Minnesote, keď dvaja federálni agenti zastrelili občana USA Alexa Prettiho.
ZARÁŽAJÚCE VIDEO Pretti sa dostal do sporu s ICE už týždeň pred osudnou streľbou! ROZKOPAL im auto
Batman ako ochranca mesta
Domáce obyvateľstvo Santa Clary vyjadruje jasný nesúhlas s prítomnosťou agentov v uliciach mesta. Príkladom je aj verejné zasadnutie, kde sa snažil miestnej správe dohovoriť muž oblečený v kostýme Batmana. Informje o tom The Washington Post.
"Čo tu dopekla robíme? Mali ste mesiace na prípravu tejto udalosti. Ľudia dennodenne umierajú v uliciach amerických miest, pretože dovoľujeme federálnej vláde, aby po nás šliapala," poukázal nemenovaný muž na smrť Alexa Prettiho v Minnesote.
"Pozrite sa mi do očí. Môžete svojím deťom doma (úprimne) povedať, že ste spravili všetko pre ich ochranu, pre ochranu ich spolužiakov, ich starých rodičov? Myslím, že nie!...Stojím tu pred zbabelcami. A keď nie ste zbabelci, tak zradcovia!"
"Musíme byť odhodlaní a rozhodne odmietnuť, aby sa členovia ICE pohybovali v našich uliciach," doplnil neznámy muž, ktorého identifikovali len ako Batmana.
Jasný názor rezortu vnútornej bezpečnosti
Podujatie tohtoročného Superbowlu sprevádza istá dávka napätia pre výber polčasového programu, kde má vystúpiť hviezda Bad Bunny. Ako píšu The Straits Times, poradca z ministerstva vnútornej bezpečnosti USA Corey Lewandowski kritizoval tento výber slovami, že "usporiadatelia sa rozhodli vybrať do polčasovej šou človeka, ktorý tak veľmi nenávidí Ameriku".
"Nikde v tejto krajine nemôžete poskytnúť bezpečné útočisko nelegálnym prisťahovalcom, dokonca ani počas Super Bowlu," povedal Lewandowski.
Bad Bunny, vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio je latino spevák a raper z Portorika. Portál pripomína, že má americké občianstvo.