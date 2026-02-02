Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

Sexsymbol z Charlieho anjelikov: Rakovina a krutá hra osudu... So sestrou zomreli v rovnakom veku

Farrah Fawcett
Farrah Fawcett (Zdroj: ABC)
LOS ANGELES - Najviac ju preslávil film a následne seriál Charlieho anjelici. Keď zomrela, viacerí herci poznamenali, že teraz je už Farrah Fawcett skutočným anjelom. Umelkyni sa stala osudnou rakovina... Rovnako ako jej staršej sestre. A zomreli dokonca v rovnakom veku!

Farrah Fawcett sa narodila 2. februára 1947. Počas strednej školy bola viackrát zvolená za najkrajšie dievča ročníka. Na univerzite začala najprv študovať mikrobiológiu, potom sa zamerala na umenie. 

 (Zdroj: TASR)

Počas vysokej školy bola dokonca zvolená za najkrajšiu vysokoškoláčku a jej fotky sa dostali až k rôznym hollywoodskym agentom. Ponuku presťahovať sa do Los Angeles spočiatku odmietla, po dvoch rokoch súhlasila. 

Ako 21-ročná začala najprv účinkovať v reklamách a objavila sa v niekoľkých televíznych šou. V roku 1976 prišiel prelom – film a seriál Charlieho anjelici. Farrah sa okamžite stala jedným zo sexsymbolov vtedajšej doby. 

Farrah Fawcett a Jaclyn Smith  (Zdroj: ABC)

 (Zdroj: MGM)

Farrah hrala v mnohých ďalších filmoch a objavila sa aj niekoľkých seriáloch. Epizódnu úlohu mala napríklad v Ally McBeal. 

Farrah bola raz vydatá, neskôr bol jej život spojený s kolegom Ryanom O'Nealom. Naposledy bol jej partnerom športovec Greg Lott. 

Herečke v roku 2006 diagnostikovali rakovinu konečníka a hrubého čreva. Najprv sa zdalo, že liečba zabrala, no choroba sa neskôr vrátila. Diagnostikovali jej štvrté štádium rakoviny, ktorá metastázovala do pečene. 

Farrah Fawcett podľahla zákernej chorobe 25. júna 2009. Jej staršia sestra Diane zomrela na rakovinu pľúc v roku 2001. Obe sa dožili 62 rokov. 

 (Zdroj: Atlantic Releasing Company)

