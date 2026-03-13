Zvláštne ťahy u Vémolovcov: Lela sama s deťmi… po Karlosovi sa zľahla zem

PRAHA - Rodina Vémolových prechádza búrlivým obdobím. Po dramatických udalostiach z konca minulého roka, keď bol MMA zápasník Karlos (40) zadržaný pre podozrenie z účasti na organizovanej drogovej trestnej činnosti, mnohí dúfali, že manželstvo Lely (36) a Karlosa sa po návrate domov zocelí. Realita je však, zdá sa, iná.
Karlos za mrežami strávil necelý mesiac a na slobodu sa dostal až po zložení kaucie. Po návrate domov manželia dokonca zverejnili spoločné vyhlásenie a istý čas pôsobili ako jednotný tím. Zdalo sa, že ťažká skúška by mohla ich vzťah posilniť.
No, zdá sa, že sa tak nestalo. Lela totiž trávi väčšinu času sama s tromi deťmi, a Karlos sa zo sociálnych sietí vytratil. Na jej Instagrame síce pribúdajú snímky z rodinného života, ale Karlos na nich väčšinou chýba. Fanúšikovia si toho okamžite všimli. „Zasa sama bez muža! Škoda, že len deti ťa nabíjajú energiou. Tvoj skvelý muž ti tú energiu odoberá?“ spýtala sa jedna z Leliných sledovateliek. „Tak veľmi stojí Lela za svojim mužom, že je stále sama s deťmi…“ napísala ďalšia.
Už pred časom plavovláska ospravedlňovala Karlosovu neprítomnosť jeho zotavovaním sa po náročnej operácii čeľuste. Trávil veľa času v nemocnici, kam sa ona so svojimi tromi deťmi dostáva len ťažko. Lenže manželia sa neobjavujú spolu ani na spoločenských akciách, kde sa predtým pravidelne ukazovali. Po Karlosovi akoby sa zľahla zem, a opäť sa šíria otázky, či Lela s Karlosom vôbec ešte fungujú ako partneri.
Podľa dostupných informácií mala Lela ešte vlani uvažovať o rozvode. Situácia sa však zmenila deň pred Štedrým dňom, keď bol Karlos zadržaný a strávil mesiac vo väzení. Po návrate sa teda zdalo, že manželia dokážu prekonať krízu a zoceliť svoje manželstvo.Napätie v domácnosti Vémolovcov však zostáva stále citeľné, a každý nový príspevok Lely na Instagrame je pre fanúšikov dôvodom sledovať, či sa situácia upokojí…
