ZVRAT v manželstve Belohorcovej a Hájka: Veľký NÁVRAT K SEBE!? Kamarát dvojice prehovoril

TENERIFE - BRATISLAVA – Tentokrát to vyzeralo, že rozchod Zuzany Belohorcovej (49) a podnikateľa Vlastu Hájka je definitívny a ich manželstvo neprežije. Zdá sa však, že to, čo vyzeralo na prvý pohľad nadobro rozbité sa predsalen môže pozliepať. Podľa informácií z okolia páru sa totiž situácia môže zmeniť a krízu by mohli prekonať!
Podľa ľudí, ktorí pár dlhodobo poznajú, nebol rozchod náhlym impulzom, ale vyústil z dlhšieho obdobia nezhôd. Vzťah mali zaťažovať rozdielne pracovné rytmy a odlišné predstavy o budúcnosti. Napriek tomu medzi oboma nikdy nedošlo k úplnému prerušeniu väzieb a komunikácia zostala zachovaná, hoci v obmedzenej forme. Ich vzťah nebol nikdy úplne bez turbulencií. Už v minulosti sa objavili špekulácie o neverách, ktoré vzťah výrazne narušili. Napriek tomu dvojica vždy dokázala konflikty prekonať a vrátiť sa k sebe.
Už na začiatku ich vzťahu v roku 2009 sa v médiách objavili prvé správy o tom, že Hájek mal mať románik s inou ženou. Zuzana tieto informácie verejne odmietla, no špekulácie ju prenasledovali celé roky a mnohí si mysleli, že by mohli vzťah úplne zničiť.Podľa Richarda Chlada, blízkeho priateľa páru, aj tentokrát ešte stále existuje nádej na zmierenie. „Nie som na strane ani jedného. Za seba si myslím, že vôbec nie je nereálne, že by sa mohli k sebe vrátiť. Ja by som im to prial,“ prezradil pre denník Aha. „Teraz je to vyhrotené viac, ale pevne dúfam, že sa naozaj dajú dokopy,“ dodal.
Ľudia z okolia manželov zároveň potvrdzujú, že posledná kríza pôsobila vážnejšie než predchádzajúce. Pár sa stretával s množstvom rozhodnutí, ako napríklad predaj luxusnej vily na Tenerife či rozdelenie spoločnej realitnej kancelárie. To vyvolalo dojem, že vzťah sa nedá zachrániť. Napriek tomu stále zostáva medzi nimi silné osobné puto, ktoré podľa všetkého môže všetko zmeniť. Či sa hviezdny pár skutočne vráti k sebe sa teda ukáže už čoskoro...
