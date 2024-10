Najslušnejší člen Elánu: Viedol tajný život, mal dve ženy a dve domácnosti!

Vašo Patejdl (Zdroj: Herminapress)

Minulý rok v lete šokovala verejnosť správa, že zomrel spevák, skladateľ a hudobný producent Václav „Vašo“ Patejdl († 68). Jeho smrť bola náhla a nečakaná. Na pohrebe sa zišla celá česko-slovenská hudobnícka špička, moderátori, herci, známe osobnosti. Kto by Vaša nemal rád...

Václav Patejdl ml. sa narodil 10. októbra 1954 v Karlových Varoch. Jeho otec bol český hudobník hrávajúci s Waldemarom Matuškom, mama, Slovenka, bola stavebná projektantka, a tak sa po pár rokoch presťahovali do Bratislavy. Vašo vyštudoval kompozíciu u profesora Alexandra Moyzesa na VŠMU v Bratislave. Bol jedným zo zakladateľov poprockovej skupiny Elán, v roku 1985 začal úspešnú sólovú kariéru. SkomponovaL skvelú hudbu k filmu Fontána pre Zuzanu. Spolu s textárom Lubošom Zemanom tvoril stálu autorskú dvojicu, stal sa víťazom Bratislavskej lýry z roku 1987. V roku 1996 sa vrátil do Elánu, kde pôsobil ako hráč na klávesy až do svojej predčasnej smrti.

Kým ostatní členovia kapely, najmä Jožo Ráž, stvárali rozličné kúsky na pódiu i v súkromí, Vašo bol známy ako ten slušný. Jeho ľúbostný život zdanlivo neobsahoval nejaké eskapády. Krátko chodil s Marikou Gombitovou, ako ostýchavý mladík bol viackrát neúspešne zamilovaný, čo odrážajú mnohé jeho piesne. So svojou prvou manželkou Alenou (68) sa zoznámil ešte počas strednej školy, vzali sa po ukončení VŠ. Pre náročný muzikantský život však nemal na manželku a synov Vaša a Roberta veľa času. Hoci roky budil dojem, že žije v šťastnom manželstve, bolo to inak. V susednom Česku viedol druhý život s mladšou milenkou Milušou (51), ktorá mu v roku 2008 porodila syna Benjamina (15). Patejdl sa o svoju druhú rodinu vzorne staral a pravidelne ju navštevoval. O jeho dvojitom živote nikto nič netušil. Vašo sa po odchode z Elánu v Prahe etabloval a jeho časté pobyty v Česku nepôsobili podozrivo. Až raz...

Fotografi ho v roku 2011 prichytili s milenkou. Až vtedy sa prevalilo, že je manželke roky neverný a vedie dvojitý partnerský život. Vašo sa s Alenou rozviedol začiatkom roka 2014. Partnerku Milušu si vzal za manželku na jar 2015, svadba sa konala vo Vatikáne. 31-ročné manželstvo s Alenou ukončil až v čase, keď už žil s novou partnerkou a ich synom. Ten nebol náhodným plodom lásky, Miluše totiž nemohla otehotnieť a k dieťaťu im pomohlo umelé oplodnenie.

Šťastný spoločný život vyzeral bez mráčika, Vašo bol hudobne stále úspešný, v ten rok plánoval septembrový a neskôr vianočný koncert. Potom začal chradnúť, necítil sa dobre, ale netušil, čo je vo veci. Jeho odchod z tohto sveta bol rýchly, nikto naň nebol pripravený. Zomrel na celkové vyčerpanie organizmu, rakovina pakreasu už bola vo veľmi pokročilom štádiu. Diagnózu mu pritom lekári povedali len 14 dní predtým, ako zomrel. Trúsili sa reči o karme. Isté však je, že hudobný svet prišiel o výraznú a talentovanú osobnosť. Dnes by mal sedemdesiat.

