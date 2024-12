TOTO je hrob Vaša Patejdla (†68): Pochovali ho viac ako rok po smrti!

Vašo Patejdl (Zdroj: Herminapress)

Zo smrti legendárneho Vaša Patejdla sa mnohí spamätávajú dodnes. Jeho náhly odchod zasiahol Slovensko i Česko minulý rok v auguste. Ako neskôr informovala jeho manželka Miluše, umelec podľahol rakovine pankreasu, ktorá mala veľmi rýchly priebeh. Hudobník však stále nemal hrob. 2 dni pred Vianocami je známe, kde bol pochovaný.

„Dnes, na poslednú adventnú nedeľu, by som chcela touto cestou vyjadriť svoje úprimné poďakovanie vám všetkým, milým fanúšikom, za vašu priazeň a podporu, ktorú stále prejavujete. Spoločne so synom Benjaminom, Vašovou mamičkou a sestrou si to nesmierne vážime. Spomínam, ako si Vašo vždy veľmi vážili každého z vás a akí dôležití ste pre neho boli. Prajeme vám krásne a požehnané Vianoce, plné pokoja a pohody a v novom roku predovšetkým zdravie a šťastie," prihovorila sa Patejdlová v nedeľu večer na oficiálnom profile Vaša na Instagrame.

Patejdl našiel posledné miesto odpočinku v Prahe. „Rada by som vás tiež touto cestou informovala, že Vašo už našiel miesto posledného odpočinku na cintoríne v Prahe 4 – Kunraticiach, čo bolo jedno z jeho posledných prianí, ktoré nám zveril v posledných chvíľach. Chcel byť nablízku nielen nám, ale aj svojmu milovanému domovu, ktorý bol pre neho vždy miestom pokoja, úcty, rešpektu a predovšetkým lásky. Od tejto chvíle máte možnosť ho kedykoľvek navštíviť. Ešte raz vám všetkým ďakujem za vašu vernosť a podporu. Benjamin a Miluša Patejdloví," dodala. FOTO hrobu nájdete v galérii.