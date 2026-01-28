Dcéra (18) Vlada Kobielskeho vyrástla ako z vody: Je krásna, totálna modelka!

BRATISLAVA - Dcéra známeho herca Vlada Kobielskeho už dávno nie je malé dievčatko. Klára čoskoro oslávi 19. narodeniny. Pred objektívom pôsobí sebavedomo a profesionálne. Bude z nej modelka?
Herec Vlado Kobielsky žije v harmonickom manželstve s Alenou už celé desaťročia a spoločne vychovávajú tri deti – syna Kristiána, dcéru Kláru a najmladšieho Krištofa. Z malého dievčatka, je dnes už mladá slečna, ktorá čoskoro oslávi svoje 19. narodeniny. Čas plynie neuveriteľne rýchlo a je jasné, že Klára prechádza obdobím, keď si hľadá vlastnú cestu a smer, ktorým by sa chcela v živote uberať.
Hoci zatiaľ nie je úplne jasné, čomu sa bude v budúcnosti profesionálne venovať, všetko nasvedčuje tomu, že by mohla mať blízko aj ku modelingu. Má totiž na to výborné predispozície, čo potvrdzujú aj jej najnovšie fotografie, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. Na záberoch pôsobí sebavedomo, prirodzene a ako totálna profíčka – akoby stála pred objektívom už celé roky.
Je zrejmé, že fotoaparát jej vôbec nie je cudzí a pózovanie berie prirodzene. Klára na snímkach zahviezdila v oversize čiernom kostýme, ktorý jej dokonale sadol a dodal jej šmrnc. Mnohí by sa pri pohľade na fotografie zhodli, že má našliapnuté na sľubnú kariéru a ak sa rozhodne ísť touto cestou, určite o nej ešte budeme veľa počuť.
