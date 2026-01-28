MIMORIADNY ONLINE Rusko udrelo v Kyjevskej oblasti: Útoky si vyžiadali životy dvoch ľudí, ďalší skončili zranení

KYJEV - Ruské útoky v Kyjevskej oblasti si v stredu vyžiadali životy dvoch ľudí a niekoľko zranených, informovala regionálna vojenská správa citovaná agentúrou AFP.
Naživo z Ukrajiny
6:55 Ruská invázia na Ukrajinu si na oboch stranách konfliktu vyžiadala takmer dva milióny vojenských obetí – zabitých, zranených alebo nezvestných. Správu o tom zverejnil v utorok americké analytické Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), píše agentúra AFP.
6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a rokovať o sporných územiach, ako aj o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES). V rozhovore pre denník Jevropejska pravda to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
6:28 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink. Podľa niektorých expertov ruská armáda využíva túto službu na navádzanie dronov útočiacich na ciele hlboko vo vnútrozemí Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.
6:26 Osem mužov, ktorí boli súdom v Rusku odsúdení na doživotie za útok na most spájajúci ukrajinský polostrov Krym s Ruskom, v utorok spoločne požiadalo o prepustenie na slobodu, pričom zopakovali, že o diverznej operácii plánovanej Kyjevom nevedeli, informoval spravodajský web Euronews.
6:25 Spojené štáty informovali Ukrajinu, že bezpečnostné záruky jej poskytnú len v prípade, že podpíše mierovú dohodu s Ruskom. Kyjevu však nediktujú, čo musí zmluva obsahovať. V utorok o tom informovala agentúra Reuters s odkazom na svoj zdroj oboznámený s rokovaniami.
Zahynuli dve osoby
„V obci Bilohorodska zahynuli v dôsledku útoku muž a žena,“ spresnil vo svojom príspevku na sieti Telegram veliteľ kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnyk. Štyri ďalšie osoby utrpeli zranenia. Úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny medzičasom informovali, že počet obetí utorkového útoku ruskej armády na osobný vlak sa zvýšil na päť. Prokuratúra vo svojom vyhlásení spresnila, že identifikácia obetí bude možná až po testovaní DNA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videopríhovore z utorka večera uviedol, že civilisti vo vagónoch vlaku nie sú a nemôžu byť vojenským cieľom. Dodal, že v tomto vlaku, premávajúcom z mesta Čop cez Charkov do mesta Barvinkove, bolo viac ako 200 ľudí, a vo vagóne, ktorý zasiahol jeden z ruských dronov, sa nachádzalo 18 osôb. Najmenej traja sú stále nezvestní.
Útoky v rôznych regiónoch
Ruské dronové útoky v rôznych regiónoch Ukrajiny si tak od utorka vyžiadali najmenej 12 obetí na životoch: v juhoukrajinskom meste Odesa v utorok zahynuli traja ľudia a zranených ich bolo 35; v Chersonskej oblasti ruský dron zasiahol rodinný dom, v ktorom prišla o život jedna žena. Za rovnakých okolností zahynula aj 58-ročná žena v Záporožskej oblasti.
V Ľvovskej oblasti ruský útok zasiahol infraštruktúru koncernu Naftohaz a spôsobil tam požiar. Manažment následne z bezpečnostných dôvodov a s ohľadom na ochranu životného prostredia nariadil technologickú prestávku vo výrobe. Od začiatku januára 2026 je to už 15. útok na objekty Naftohazu. V dôsledku ruských útokov na energetickú štruktúru sa bez elektriny, kúrenia a vody ocitli v mrazivých teplotách tisíce Ukrajincov. Len v Kyjeve je bez elektriny naďalej asi 710.000 zákazníkov, uviedol vo svojom príspevku na sieti Telegram minister energetiky Denys Šmyhaľ.