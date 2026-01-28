Vláda sa bude zaoberať návrhom integrovaného systému strategického plánovania

BRATISLAVA - Na Úrade vlády (ÚV) SR má vzniknúť Strategicko-koordinačné centrum (SKC), ktoré má zabezpečiť koordináciu všetkých strategických dokumentov a systémovú integráciu tvorby i plnenia verejných politík. Vyplýva to z návrhu, ktorý má vláda v programe stredajšej 125. schôdze.
Vytvorenie koordinačného orgánu by podľa predkladateľov návrhu malo prepojiť procesy definovania dlhodobého smerovania krajiny, investičného plánu krajiny, efektívneho využitia zdrojov Európskej únie i účinnej implementácie a dôsledného monitorovania všetkých verejných politík.
archívne video
Ministri sa tiež budú zaoberať aktualizáciou akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky do roku 2028. Jej cieľom je špecifikovať okruh konkrétnych opatrení, harmonogram realizácie a zodpovednosti za ich plnenie, ktoré umožnia zabezpečiť napĺňanie cieľov a priorít SR v oblasti bezpečnostného rizikového manažmentu.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) má na vládu predložiť návrh revízie zámeru prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní vládnu novelu zákona, ktorou sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania. Dôvodom späťvzatia návrhu je to, že parlament schválil pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona, ktorý uvedenú problematiku rieši.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na utorkovej (27. 1.) tlačovej konferencii avizoval, že kabinet sa bude zaoberať aj témou pozvánky do Rady mieru. Sám premiér mieni, že toto pozvanie by Slovensko malo odmietnuť.