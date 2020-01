S touto ženou bol známy markizák 27 rokov a potom: ROZVOD za 15 minút!

Rasťo Sokol sa narodil 28. januára 1969. Ako dieťa tancoval vo folklórnom súbore Vienok a túžil byť hercom. To sa mu aj splnilo, aj keď iba na chvíľu. Účinkoval napríklad v seriáli My sme malí muzikanti alebo vo filme Kraj sveta Istanbul. Posledný film nakrútil ako 16-ročný.

Andy Kraus a Rasťo Sokol vo filme Kraj sveta Istanbul Zdroj: RTVS

Neskôr sa z neho stal dabingový herec a svoj hlas prepožičiaval aj rôznym televíznym a rozhlasovým upútavkam. V seriáli pre deti Šmolkovia nahovoril Mudroša, v Prison Breaku agenta Alexa Mahoneho. Vo filmoch jeho hlasom hovorili Brad Pitt (Sedem rokov v Tibete), Richard Gere (Prvý rytier), Keanu Reeves (Diablov advokát, Matrix) alebo aj rozprávkový Shrek.

Zdroj: Archív RS

V roku 2016 dostal od Markízy šancu ako moderátor vedomostno-zábavnej šou Dobre vedieť. V tom čase sa verejnosť začala zaujímať aj o jeho súkromie. Rasťo svetu predstavil manželku Katku, s ktorou má dve deti. „On je veľmi zábavný a veľmi šarmantný človek a v spoločnosti neskutočne obľúbený.“ vyjadrila sa v tom čase očná lekárka o svojej polovičke pre magazín Reflex.

No už o rok neskôr prišla správa o rozvode. Ten prebehol v septembri 2017. „Keďže máme dospelé deti, tak to celé trvalo 15 minút,” prezradil moderátor pre Topky o konci 27-ročného manželstva. Ako ďalej povedal, s manželkou si prestali rozumieť. Najprv sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti a dúfal, že by to mohlo pomôcť vyčistiť si hlavu a začať možno odznovu. No nestalo sa tak.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

V októbri minulého roka Rasťo priznal., že nie je sám a má po svojom boku priateľku Eriku.