Zlom v kariére Dary Rolins. Stiahla sa zo svetiel reflektorov a hlási: Dávam si pauzu!

PRAHA - Totálny šok pre fanúšikov! Dara Rolins (53) sa po viac ako 40 rokoch na scéne rozhodla dať si pauzu. Chce sa totiž venovať iným projektom, ktoré nemajú s hudbou nič spoločné.
Speváčka priznáva, že si dá pauzu od spevu a čas rozdelí medzi dcéru Lauru a ich dve „deti“. Tak totiž nazýva rastúce domy – jednu honosnú vilu pri talianskom jazere Maggiore a druhý dom v Šáreckom údolí, kde sa už konečne začalo stavať. A pritom ešte vlani sa na pozemku za 35 miliónov korún nič nedialo - všade rástla tráva a burina. Dnes je situácia iná. „V Šárke sa už veselo stavia a ide to dobre. A práve kvôli týmto našim dvom deťom, teda našim domom, som si dala umeleckú pauzu. Pavel by bol rád, keby som sa tomu venovala. Začnú mi takého tie príjemné starosti, ako je zariadzovanie interiérov a všetkého okolo,“ priznala Dara pre Blesk.
Kým vila pri Maggiore už stojí, v Šárke majstri robia základy. Obaja s partnerom Pavlom Nedvědom vlastnia ešte ďalšie nehnuteľnosti, kde striedavo žijú. „Sami ešte nevieme, kde budeme bývať. Všetko záleží na Pavlovej práci, mojej a samozrejme na Lole. Bude to nová etapa a čas ukáže, kde nám to bude dávať najviac zmysel. Uvidíme, či bude mať cenu, aby sme si ponechali všetky adresy, čas ukáže,“ dodala speváčka.
A to nie je všetko! Ďalšia veľká zmena sa blíži už tento rok – dcéra Laura po maturite pravdepodobne odletí do Londýna. „Čaká nás jej maturitný ples, kde budeme všetci, a pre mňa to bude prvý ples, kde nebudem pracovne. Moja pauza je aj kvôli nej, aby som bola flexibilná, keď ma bude potrebovať,“ vysvetľuje Dara.
Speváčka a futbalová legenda Nedvěd sú už viac ako rok zasnúbení. „Jedného dňa svadba bude, smerujeme k tomu a hovorili sme si, že tomu raz dáme tzv. korunu. Ale zatiaľ to nie je v pláne,“ priznáva so smiechom Dara. Po štyroch desaťročiach na scéne si Dara Rolins teraz urobila čas pre seba, rodinu a zveľadovanie majetkov. Svetlá reflektorov hold musia počkať!
