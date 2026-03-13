USA majú tajný plán: TAKTO by sa zmocnili iránskeho uránu! Špeciálna operácia

WASHINGTON - Americké tajné služby sledujú iránske jadrové zariadenie v Isfaháne. Podľa informácií britského denníka The Times sa zvažuje scenár, v ktorom by elitná jednotka Delta Force získala zásoby obohateného uránu.
Tajný scenár z Washingtonu
V amerických bezpečnostných kruhoch sa podľa informácií britského denníka The Times diskutuje o mimoriadne citlivej operácii. Jej cieľom by bolo zmocniť sa zásob obohateného uránu, ktoré má Irán uložené v jadrovom komplexe v meste Isfahán.
Spravodajské služby Spojených štátov podľa denníka dlhodobo monitorujú všetky presuny do tohto zariadenia aj z neho. Analytici sa snažia identifikovať moment, keď by bolo možné materiál získať. Ide však o veľmi krátke časové okno – a zároveň existuje reálne riziko, že Teherán už zásoby premiestnil na iné miesto, aby sa nedostali do rúk nepriateľov.
„Snatch operation“ – rýchly úder špeciálnych síl
Ak by sa vhodný okamih skutočne objavil, operáciu by podľa zdrojov uskutočnila elitná americká jednotka Delta Force. Vojaci by museli vykonať takzvanú snatch operation – rýchlu a prekvapivú akciu zameranú na okamžité získanie konkrétneho cieľa.
„Nebude to jednoduché. Uran by mohol byť rozptýlený na viacerých miestach a ak Iránci uvažujú aspoň trochu strategicky, určite počítajú s nepredvídateľnými scenármi,“ povedal pre The Times bývalý dôstojník britskej spravodajskej služby MI6 Chris Steele.
Podľa zdroja denníka, ktorý má skúsenosti s podobnými špeciálnymi operáciami, by rozhodujúcu úlohu zohrávali presné spravodajské informácie. „Irán by mohol materiál premiestňovať každých 24 hodín alebo ho ukryť hlboko v podzemnom bunkri,“ uviedol.
Výsadkári, vrtuľníky a vedci
Scenár takejto misie by podľa úvah bezpečnostných expertov spočíval v niekoľkých krokoch. Ako prví by do oblasti dorazili výsadkári, ktorých úlohou by bolo zabezpečiť vstupné body do objektu. Následne by sa k nim pridali ďalšie jednotky dopravené vrtuľníkmi.
Denník zároveň upozorňuje, že vojaci by pravdepodobne potrebovali aj sprievod jadrových vedcov. Tí by priamo na mieste vysvetľovali, ako bezpečne manipulovať s obohateným uránom.
Operácia pod ochranou letectva
Samotný prístup k cieľu by bol extrémne riskantný. Vrtuľníky by sa museli pohybovať buď vo veľkej výške, alebo naopak veľmi nízko nad terénom, aby sa vyhli radarom.
Nad operáciou by pritom podľa zdrojov visela rozsiahla letecká podpora. Bojové lietadlá by mali neutralizovať radarové systémy a protivzdušnú obranu Iránu, aby transportné stroje mohli bezpečne vysadiť špeciálne jednotky.
„Nad operáciou by visela obrovská vzdušná sila, ktorá by zničila radary aj protivzdušnú obranu. Cieľom by bolo vytvoriť úplne voľný koridor pre lietadlá s vojakmi,“ uviedol zdroj pre The Times. Dodal, že prvá fáza by sa v niečom podobala operácii z januára, pri ktorej bol unesený venezuelský líder Nicolás Maduro.
Najťažší krok: vstup do podzemia
Skutočné problémy by však nastali až po príchode na miesto. Iránske jadrové zariadenia sú totiž z veľkej časti ukryté pod zemou.
Ak by boli vstupné tunely zablokované, jednotky by museli použiť techniku na výkopové práce. Navyše by hrozilo aj riziko úniku nebezpečných látok, čo by si vyžiadalo použitie špeciálnych ochranných oblekov.
Denník preto upozorňuje, že aj v prípade nasadenia veľkého počtu amerických a izraelských vojakov by išlo o mimoriadne riskantnú operáciu.
Kde Irán drží obohatený urán
Podľa dostupných informácií má Irán zásoby obohateného uránu uložené na troch miestach. Okrem zariadenia v Isfaháne ide aj o komplex v Natanze a podzemné zariadenie Fordó.
Teherán pritom nepovolil inšpekcie ani na jednom z týchto miest. Všetky tri lokality sa zároveň stali cieľom útokov počas júnovej dvanásťdňovej vojny.
Spojené štáty dlhodobo tvrdia, že práve snaha Iránu obohacovať urán na úroveň vhodnú pre jadrové zbrane patrí medzi hlavné dôvody konfliktu, ktorý Washington spolu s Izraelom rozpútal v sobotu 28. marca.