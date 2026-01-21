POSLEDNÉ FOTO pred SMRŤOU Moniky Jákliovej (†31): Varila, cvičila a... Toto vám naženie slzy do očí!

BRATISLAVA - Monika Jákliová bola pred svojou smrťou dosť aktívna na sociálnej sieti. Varila, cvičila a toto vám naženie slzy do očí!
Monika Jákliová tragicky zahynula dnes v skorých ranných hodinách pri vážnej dopravnej nehode. Osudným sa jej stal úsek cesty medzi obcami Veľký Meder a Dolný Štál. Podľa doterajších informácií mala vodička z doposiaľ nezistených príčin v zákrute stratiť kontrolu nad vozidlom, následkom čoho zišla mimo vozovku a narazila do stromu. Po náraze automobil začal horieť.
Známa fitnesska utrpela pri nehode vážne zranenia a v kritickom stave bola okamžite prevezená do nemocnice. Napriek maximálnemu úsiliu lekárov však svojim zraneniam neskôr podľahla. Okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Bývalá partnerka zápasníka Gábora Borárosa bola ešte počas predchádzajúceho dňa veľmi aktívna na sociálnej sieti Instagram.
So svojimi sledovateľmi sa delila o bežné momenty zo života – zverejňovala zábery z varenia, pečenia či cvičenia. Vo večerných hodinách pridala aj fotografiu z kúpeľne so svojou milovanou dcérou. Snímku zverejnila približne o 21. hodine. Len niekoľko hodín nato, krátko pred štvrtou hodinou ráno, prijala polícia oznámenie o tragickej dopravnej nehode, ktorá sa jej stala osudnou. Táto náhla a nečakaná udalosť hlboko zasiahla jej rodinu, blízkych aj verejnosť. Život vie byť naozaj krehký...