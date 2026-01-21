Prostitútky zažívajú VRCHOL! V Davose, kde sa zišli najmocnejší muži sveta, poriadne zdraželi: Zverejnili cenník!

DAVOS - Keď sa do švajčiarskeho Davosu schádzajú prezidenti, ministri a miliardári, oficiálne ide o budúcnosť svetovej ekonomiky. V zákulisí však počas summitu vzniká paralelný svet, o ktorom sa nahlas hovorí len zriedka – a ešte zriedkavejšie sa o ňom píše.
Keď sa fórum skončí, dopyt exploduje
Počas každoročného zasadnutia World Economic Forum sa malé alpské stredisko mení na miesto s extrémnym dopytom po sprievodných službách. Podľa viacerých mediálnych zistení prichádzajú do Davosu prostitútky z celej Európy, ale aj z Ruska či Latinskej Ameriky. Agentúry a platformy hlásia, že práve tento týždeň je pre ne najvýnosnejší v roku.
Záujem je taký veľký, že mnohé ženy si rezervujú hotely a súkromné apartmány s výrazným predstihom, často mimo samotného Davosu, odkiaľ denne dochádzajú. Konkurencia prudko rastie – a s ňou aj ceny.
Summitové sadzby a klienti na celý týždeň
V období fóra sa bežné tarify menia na „summitové“. Podľa medializovaných informácií sa ceny pohybujú od stoviek eur za noc až po tisíce, pri viacdňových rezerváciách dokonca v desiatkach tisíc eur. V priemere sa pohybujú podľa expetrov okolo 2 tisíc eur za noc. Klientelu tvoria najmä muži vo veku 30 až 60 rokov, často z prostredia veľkého biznisu a politiky, ktorí si eskorty objednávajú na celý pobyt.
Pre niektoré ženy nejde len o peniaze. Zamestnanci agentúr otvorene hovoria aj o inom lákadle – možnosti dostať sa do blízkosti vplyvných ľudí. V zákulisí sa pritom objavujú aj ilúzie o „rozprávkovom úniku“ z tohto sveta.
V oblekoch medzi delegátmi
Aby splynuli s prostredím, prostitútky podľa zistení médií dodržiavajú prísny dress code. Biznisové kostýmy, formálne šaty a správanie na úrovni delegátov im umožňujú pohybovať sa v hotelových baroch a na súkromných večierkoch bez toho, aby na seba upozorňovali. Práve to sťažuje kontrolu a dohľad zo strany bezpečnostných služieb.
Toxická kultúra aj vnútri fóra
Otázniky sa však netýkajú len nočného života v Davose. V roku 2024 prišlo The Wall Street Journal s investigatívnou správou o údajne toxickej pracovnej kultúre priamo vo vnútri organizácie. Bývalé zamestnankyne v nej opísali prípady sexuálneho obťažovania zo strany vplyvných hostí aj nadriadených, pričom tvrdili, že vedenie ich nedokázalo ochrániť.
Mlčanie spečatené dohodami
Súčasťou obvinení je aj používanie dohôd o mlčanlivosti. Podľa zistení denníka mali niektoré ženy po podaní sťažností čeliť tlaku, aby organizáciu opustili výmenou za finančné vyrovnanie. Tým sa mali nepríjemné prípady „upratať“ bez verejnej diskusie.
Oficiálne odmietnutie obvinení
Svetové ekonomické fórum všetky tieto tvrdenia rázne odmieta. Opakovane zdôrazňuje nulovú toleranciu voči obťažovaniu a médiám vyčíta, že prezentujú nepravdivý obraz jeho kultúry a vedenia. Organizácia trvá na tom, že má zavedené jasné pravidlá a mechanizmy na ochranu zamestnancov.
Varovanie pred obchodovaním s ľuďmi
Osobitnú pozornosť venujú summitu aj švajčiarske úrady. Hoci prostitúcia je vo Švajčiarsku legálna, polícia každoročne upozorňuje na zvýšené riziko obchodovania s ľuďmi. Počas fóra preto monitoruje situáciu s cieľom zabrániť tomu, aby boli ženy do poskytovania služieb nútené organizovanými sieťami.
Davos ako zrkadlo elít
Kým na pódiách sa hovorí o hodnotách, udržateľnosti a etike, za zatvorenými dverami sa otvára iný obraz globálnych elít. Davos tak zostáva miestom, kde sa oficiálne diskusie o budúcnosti sveta stretávajú s realitou, ktorá je oveľa menej vznešená – a o to citlivejšia.