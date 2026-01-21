Friedrich Merz kritizuje europoslancov: Dohoda s Mercosurom nemala skončiť na súde

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz označil v stredu za „poľutovaniahodný“ krok Európskeho parlamentu (EP), ktorý sa rozhodol postúpiť už podpísanú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým blokom Mercosur Súdnemu dvoru EÚ (SDEÚ). Informuje o tom správa agentúry DPA.
Parlament „neuznal geopolitickú situáciu“, napísal kancelár na sociálnej sieti. „Sme presvedčení o zákonnosti dohody. Žiadne ďalšie odklady. Dohoda sa teraz musí dočasne uplatňovať,“ zdôraznil nemecký kancelár. Európsky parlament v stredu zablokoval ratifikáciu dohody medzi EÚ - Mercosur. Návrh požiadať Európsky súdny dvor (ESD) o stanovisko k zlučiteľnosti dohôd so zmluvami EÚ schválili zákonodarcovia tesnou väčšinou hlasov. SDEÚ teraz musí dohodu preskúmať skôr, než budú môcť Európsky parlament a členské štáty pokračovať v ratifikačnom procese. Na základe Zmlúv o EÚ môžu členské štáty, Európsky parlament alebo Európska komisia (EK) vyzvať SDEÚ, aby posúdil, či sú plánované medzinárodné dohody v súlade s právom Únie.