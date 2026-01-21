MIMORIADNE Trump dorazil do Davosu a ihneď sa pustil do Európy

Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Prezident Donald Trump na veľkej obrazovke pri prejave k publiku počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose.
Prezident Donald Trump na veľkej obrazovke pri prejave k publiku počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. (Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci)
DAVOS - Európa nemieri správnym smerom, niektoré miesta sa zmenili na nepoznanie. Dnes to v prejave na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose vyhlásil americký prezident Donald Trump. Ocenil naopak výkon americkej ekonomiky, ktorú označil za hospodársky motor planéty. Poznamenal, že rozkvet USA nastal po tom, ako sa pred rokom vrátil do Bieleho domu.

Aktualizované 15:37 Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa ešte dnes v Davose stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo Švajčiarsku vyhlásil, že chce zastaviť krviprelievanie na Ukrajine a že rokuje tiež s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Šéf Bieleho domu zopakoval, že Rusko by v roku 2022 vojnu na Ukrajine nerozpútalo, keby on bol vtedy prezidentom.

Aktualizované 15:31 Americký prezident Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose vyhlásil, že USA budú vždy stáť pri NATO, ale spochybnil záväzky spojencov k Severoatlantickej aliancii. Podľa šéfa Bieleho domu Spojené štáty zo strany NATO čelili neférovému zaobchádzaniu a mali by získať kontrolu nad Grónskom.

Aktualizované 15:15 Spojené štáty boli veľmi hlúpe, keď Dánsku po druhej svetovej vojne odovzdali späť Grónsko. Dnes to v Davose na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vyhlásil americký prezident Donald Trump. Poznamenal, že Dáni sú teraz nevďační. Trump chce od Kodane prevziať kontrolu nad Grónskom, autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Odôvodňuje to tým, že Grónsko, ktoré označil za veľký a krásny kus ľadu, USA potrebujú na zabezpečenie národnej bezpečnosti.

"Niektoré miesta v Európe už ani nejde spoznať. A to nemyslím pozitívne, je to naopak v negatívnom zmysle. Európu milujem a chcem vidieť, že sa Európe darí. Nemieri ale správnym smerom," povedal Trump.

TRUMP naživo

Európske problémy podľa šéfa Bieleho domu vychádzajú zo zelenej politiky a tiež z masového prisťahovalectva. Trump už v minulosti vyčítal Európe podľa neho prílišný dôraz Európskej únie na ekologické opatrenia a tiež nedostatočný boj proti nelegálnej migrácii.

Svoje vystúpenie v Davose, kde na úvod pozdravil svojich priateľov a tiež "niekoľko nepriateľov", čo publikum prijalo so smiechom, začal americký prezident pochvalou amerického hospodárstva. "Po roku, čo som vo funkcii (prezidenta), ekonomika prekvitá," povedal. "Žiadna inflácia, vysoký ekonomický rast," poznamenal Trump s tým, že súčasnú vysokú úroveň hospodárskeho výkonu nikto iný ako on nepredpokladal.

USA nepoužijú silu na získanie Grónska, vyhlásil v Davose Trump

Spojené štáty nepoužijú silu, aby získali Grónsko pod svoju kontrolu. Dnes to v Davose na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) povedal americký prezident Donald Trump. Doteraz pritom odmietal vylúčiť použitie armády na ovládnutie tohto arktického ostrova, ktorý je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. V Davose dnes však Trump opakovane vyhlásil, že USA potrebujú Grónsko pre zabezpečenie svojej bezpečnosti i bezpečnosti sveta pred mocenskými ambíciami Ruska a Číny.

