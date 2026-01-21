Krik a útek do bezpečia: VIDEO Kolaps obchodného centra pred očami ľudí, trval pár sekúnd! Zasahujú záchranári

NOVOSIBIRSK - V ruskom meste Novosibirsk sa v stredu zrútila strecha obchodného centra Yarche. Podľa miestnych úradov utrpeli zranenia najmenej dvaja ľudia. Záchranné tímy sa obávajú, že pod troskami mohli zostať uväznené ďalšie osoby, informuje ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie (EMERCOM), Strecha sa pravdepodobne prelomila pod váhou nahromadeného snehu.
K zrúteniu budovy došlo pred očami okolitých obyvateľov. Na sociálnych sieťach sa okamžite začali šíriť videá, na ktorých je vidieť, ako sa časť budovy náhle prepadá, zatiaľ čo prizerajúci sa v šoku kričia a utekajú do bezpečia. Zábery následne zverejnila aj regionálna prokuratúra, informuje portál Caliber.az.
Podľa predbežných zistení sa strecha pravdepodobne prelomila pod váhou nahromadeného snehu. Novosibirsk a širší región v posledných dňoch zasiahli intenzívne snehové zrážky, ktoré komplikujú dopravu aj prevádzku budov.
Na miesto okamžite dorazili hasiči, záchranári a špeciálne jednotky EMERCOM. Prebiehajú rozsiahle záchranné práce, počas ktorých sa pracovníci snažia dostať k možným uväzneným osobám a stabilizovať poškodenú konštrukciu.
Regionálna prokuratúra začala vyšetrovanie, ktoré má preveriť, či obchodné centrum dodržiavalo bezpečnostné normy a či bola budova riadne udržiavaná, najmä pokiaľ ide o odstraňovanie snehu zo strechy.