Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO Scény ako z apokalypsy: Päťmetrové záveje, smrteľné povodne aj ničivé požiare

PALERMO/KAMČATKA/VALLETTA - Extrémne počasie postihlo niekoľko regiónov sveta. Kamčatka zápasí s päťmetrovými závejmi, juh Talianska a Malta s cyklónom Harry, Tunisko s povodňami a Čile s lesnými požiarmi. Na Kamčatke napadlo za december viac ako trojnásobok obvyklej mesačnej normy zrážok, v meste platí stav núdze.
Počasie na celom svete sa akoby zbláznilo. Na jednej strane Kamčatku paralyzuje najväčší príval snehu za posledné polstoročie, s päťmetrovými závejmi a mestami odrezanými od sveta, zatiaľ čo juh Európy bičuje cyklón Harry s vetrom až 150 km/h a vlnami vysokými ako domy. Malta hlási krúpy, záplavy a výpadky elektriny, Tunisko zápasí s najhoršími prívalovými dažďami za 70 rokov a v Čile horia tisíce hektárov lesov v rekordných horúčavách. Extrémy, ktoré kedysi prichádzali raz za generáciu, sa dnes odohrávajú súčasne na viacerých kontinentoch.
Kamčatku zasiahol 50-ročný sneh: Päťmetrové záveje, niektorí vychádzajú von oknom
Polostrov Kamčatka na východe Ruska sa potýka s prívalmi snehu, aké nezažil viac ako 50 rokov. Miestni obyvatelia rozprávajú o päťmetrových závejoch, a niektorí dokonca musia vyliezť z bytu oknom, aby sa vôbec dostali von, uviedol server Meduza s odvolaním sa na miestne médiá a správy zo sociálnych sietí.
V regionálnej metropole Petropavlovsk-Kamčatskij v decembri napadlo 370 milimetrov zrážok, čo predstavovalo viac ako trojnásobok obvyklej mesačnej normy. V prvej polovici januára pribudlo ďalších 163,6 milimetra zrážok, teda 150 percent mesačnej normy, uviedli miestni meteorológovia podľa agentúry Kamčatka-inform. Výška snehovej pokrývky v meste dosiahla 170 centimetrov, v niektorých štvrtiach presiahla 2,5 metra. V meste platí stav núdze, mimo mesta zase výstrahy pred lavínovým nebezpečenstvom.
Rozmary počasia na Kamčatke za posledných šesť týždňov patria do kategórie extrémnych a krajne vzácnych, uviedla vedúca miestnych meteorológov Vera Poljakovová. "Naposledy obdobná situácia vznikla na začiatku 70. rokov minulého storočia, keď počas krátkej doby spadlo niekoľko mesačných priemerov zrážok. V súčasnosti sa takéto podmienky vyskytujú výnimočne," povedala Poljakovová na porade o likvidácii následkov mimoriadnej situácie.
Vzhľadom na "snežný kolaps" prestali v Petropavlovsku-Kamčatskom načas jazdiť autobusy mestskej dopravy. Ľudí prevážali väzenské vozidlá ruskej gardy a špeciálne autobusy určené pre pracovníkov v výmennej prevádzke. Do odpratávania snehu v meste sa zapojili záchranári a vojaci. Ceny za očistenie domov a áut od snehu vzrástli na inzertnom webe Avito až na 80-tisíc rubľov (asi 880 eur). Príval snehu tiež v meste takmer zastavil odvoz odpadu, pretože komunálne vozidlá nie sú schopné prejsť ku kontajnerom. Krajské zariadenia a školy prešli na diaľkovú prevádzku.
Minulý týždeň úrady informovali o dvoch ľuďoch, ktorí prišli o život po tom, ako sa na nich zrútil sneh zo striech. V obchodoch začali chýbať niektoré potraviny, v supermarketoch obchodných reťazcov začali vznikať rady. Úrady ohlásili, že dohliadajú na to, aby v obchodoch nechýbal základný tovar. Úrady obyvateľom odporučili, aby radšej nevychádzali z domovov, ak to nie je nevyhnutné. Krízový štáb vytvoril sieť dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú penzistom, invalidom, rodinám s mnohými deťmi a tiež rodinám vojakov bojujúcich na Ukrajine s odpratávaním snehu a donáškou potravín a liekov.
Gubernátor Kamčatky Vladimir Solodov nariadil odstrániť sneh z hlavných ulíc v regionálnej metropole. Obyvatelia polostrova medzitým na sociálnych sieťach zverejňujú zábery, ako prežívajú v nečase, vrátane situácií, keď sa lekári so sanitkou snažia cez záveje a snehom zasypané vchody do domov prebojovať k pacientom alebo ako ľudia zo snehom zasypaných panelákov skáču z okien do závejí. Objavili sa aj videá so zážitkami s "deväťposchodovými" závejmi, ktoré sú dielom umelej inteligencie.
Juh Talianska zasiahol cyklón Harry, vládne extrémne počasie
Juh Talianska zápasí s prudkým zhoršením počasia, ktoré priniesol cyklón Harry. Silný vietor, prívalové dažde a rozbúrené more spôsobili škody na infraštruktúre, narušili dopravu a vyžiadali si desiatky zásahov záchranných zložiek, píšu noviny Leggo. Cyklón Harry má podľa meteorológov trvať ešte 24 až 48 hodín, s vetrom až 150 km/h a vlnami do 10 metrov.
V provincii Palermo museli hasiči za 24 hodín zasiahnuť 190-krát. Najvážnejšie incidenty sa odohrali v prístavnej oblasti Palerma. V Arenelle sa potopilo auto strhnuté vlnami, pričom potápači hasičov preverili, že vo vozidle nikto nebol.
Pri Mole Trapezoidale sa odtrhli dva pontóny, ktoré ohrozovali viac než 20 lodí. Hasiči v extrémnych podmienkach vytvorili provizórne kotvenie a zabránili tomu, aby lode odplávali na otvorené more.
Na Sicílii sa železničná doprava bude postupne obnovovať, no trať Catania–Caltagirone zostáva zatvorená. Na východe Sicílie platí červená výstraha, inde oranžová alebo žltá.
Sardínia hlási červený stupeň rizika povodní pre viaceré oblasti pre prudké stúpanie hladín riek. V Kalábrii boli pre silný vietor a rozbúrené more uzavreté prístavy Cirò Marina a Le Castella, s úplným zákazom plavby aj vstupu na móla.
Búrka Harry zasiahla aj Maltu, obyvatelia majú ostať doma
Maltské úrady v pondelok a utorok vyzvali obyvateľov, aby zostali doma, keďže ostrov zasiahla silná búrka Harry. Do popoludňajších hodín platilo červené výstražné upozornenie. Búrka priniesla intenzívny dážď, krúpy, silné nárazy vetra a rozsiahle pobrežné záplavy. V niektorých mestách sa objavil nezvyčajný „biely povlak“, ktorý nevytvoril sneh, ale vrstva krúp.
Podľa meteorologickej služby dosahoval vietor vo Vallette rýchlosť viac ako 100 km/h. Neskôr bol meteoalarm znížený na oranžový stupeň. Záchranné zložky zasahovali pri desiatkach popadaných stromov, poškodených cestách a autách, najmä v Marsaskale a južných pobrežných oblastiach. V niekoľkých častiach ostrova došlo aj k výpadkom elektriny.
Búrka narušila aj dopravu. MaltaPost dočasne zastavila doručovanie pošty, prerušené boli trajektové linky medzi Maltou a Sicíliou aj viaceré miestne trasy. Niektoré lety museli byť presmerované. Mnohí rodičia nechali deti doma, hoci školy zostali otvorené. Úrady potvrdili, že nedošlo k vážnym zraneniam, no vyzvali obyvateľov, aby zostali v interiéroch, vyhýbali sa pobrežiu a neblokovali tiesňové linky, pokiaľ nejde o skutočnú núdzovú situáciu. Počasie by sa malo stabilizovať do konca týždňa, hoci zrážky môžu pokračovať.
Tunisko zasiahli najhoršie prívalové dažde za 70 rokov, hlásia obete
Najmenej štyria ľudia dnes zahynuli pri povodniach, ktoré po prívalových dažďoch postihli Tunisko. Podľa miestnych úradov boli dažde v niektorých oblastiach najhoršie za posledných viac ako 70 rokov a panujú obavy, že počet obetí naďalej porastie, napísala agentúra Reuters.
Voda zaplavila ulice, odnášala autá a narušila bežný život vo viacerých tuniských provinciách. Podľa tímov civilnej ochrany odrezala stúpajúca voda niekoľko oblastí od spojenia so svetom. V hlavnom meste Tunise a v mestách Nabeul, Súsa a Bedža zostali uzavreté školy, súdy odložili vypočutie a v niektorých štvrtiach prestala fungovať verejná doprava. Podľa meteorológov postihnuté oblasti nezažili porovnateľné množstvo zrážok od roku 1950.
Horúčavy a lesné požiare v Čile, vyhlásili stav katastrofy
Strednu a južnú časť juhoamerického štátu Čile zase sužujú lesné požiare, ktoré si vyžiadali najmenej 18 obetí. Približne 50-tisíc ľudí bolo evakuovaných, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Končiaci prezident Gabriel Boric v dvoch najviac postihnutých regiónoch južne od metropoly Santiago vyhlásil stav katastrofy. Vyplýva to zo správ agentúr AP a AFP. Lesné požiary podľa úradov spálili už 8500 hektárov porastov. Tvrdo zasiahnuté je mesto Concepción v regióne Bío-Bío, kde prezident na tlačovej konferencii vyjadril sústrasť rodinám obetí a varoval, že počet mŕtvych sa pravdepodobne ešte zvýši.
„Ako viete, v takýchto núdzových situáciách je vždy prvoradým cieľom bojovať s ohňom a uhasiť ho. Nesmieme však nikdy zabúdať, že ide o ľudské tragédie, o rodiny, ktoré trpia. Sú to ťažké časy,“ povedal Boric. Stav katastrofy vyhlásil prezident v regiónoch Bío-Bío a susednom Ñuble, ktoré ležia približne 500 kilometrov južne od Santiaga. Iba v Bió-Bío podľa Borica požiare postihli viac ako 1000 domov a donútili k evakuácii 50.000 ľudí.
S plameňmi zápasí takmer 4000 hasičov. Ich snahu však sťažovalo teplo a silný vietor. V oblasti vládne horúce počasie, namerali tam 38 stupňov Celzia. Obyvatelia uviedli, že ich lesné požiare prekvapili po polnoci a uväznili ich v domoch. Mnoho z miestnych sa podľa slov 55-ročného Johna Guzmána ani neevakuovalo, pretože si mysleli, že požiare sa zastavia na okraji lesa. „Bolo to úplne mimo kontroly. Nikto to nečakal,“ povedal Guzmán, ktorý pozoroval dianie v meste Penco, kde dym zahalil oblohu oranžovým oparom. Čile aj susedná Argentína zažívajú od začiatku roka extrémne teploty a vlny horúčav. V Patagónii na juhu Argentíny zničili požiare nedávno viac než 15.000 hektárov porastov.