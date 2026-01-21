Inžiniera prepustili za to, ČO robil na toalete: Jeho obhajoba šokovala súd! Zamestnávateľ ho odhalil kamerami

PEKING - Inžinier z čínskej provincie Ťiang-su prišiel o prácu po tom, čo zamestnávateľ odhalil, že počas jedného mesiaca opakovane odchádzal na toaletu na viac ako hodinu. Muž sa bránil tvrdením, že trpí hemoroidmi, no súd napokon uznal prepustenie za oprávnené. Napriek tomu, že mu firma vyplatila symbolické odškodné, prípad znovu rozvíril diskusiu o tom, kde ležia hranice medzi pracovnou disciplínou a zdravotnými problémami.
Spoločnosť vo východočínskej provincii Ťiang-su prepustila inžiniera, ktorý počas pracovnej doby trávil neprimerane veľa času na toalete. Muž sa bránil tým, že trpí hemoroidmi, a obrátil sa na súd. Ako informuje denník South China Morning Post, zamestnávateľ zistil, že inžinier menom Li si v priebehu jedného mesiaca urobil 14 prestávok trvajúcich viac než hodinu. Najdlhšia z nich sa dokonca natiahla až na štyri hodiny.
Inžinier trávil značnú časť svojej pracovnej doby na toalete
Častá neprítomnosť zamestnanca na pracovisku vyšla najavo po tom, ako ho nadriadení dlhší čas nedokázali zastihnúť ani prostredníctvom firemnej komunikačnej aplikácie. Rozhodli sa preto preveriť kamerové záznamy, ktoré odhalili, kde inžinier trávil značnú časť svojej pracovnej doby. Pán Li sa obhajoval tým, že jeho dlhé prestávky sú dôsledkom zdravotných problémov. Na podporu svojich tvrdení predložil nadriadeným lieky na hemoroidy aj záznamy o nedávnych lekárskych vyšetreniach. Ani to ho však pred prepustením neochránilo.
Súd sa postavil na stranu zamestnávateľa
Spoločnosť ho po konzultácii s odbormi prepustila s odôvodnením, že podľa pracovnej zmluvy mal zamestnávateľa o svojom zdravotnom stave informovať alebo si vybaviť práceneschopnosť. Inžinier sa následne obrátil na súd, kde požadoval odškodné vo výške 320-tisíc jüanov (vyše 38 tisíc eur) za „nezákonné ukončenie pracovného pomeru“. Súd po dvoch pojednávaniach rozhodol, že čas, ktorý pán Li trávil na toalete, „výrazne presahoval“ jeho fyziologické potreby. Prepustenie označil za oprávnené a požadovanú sumu odškodného zamietol.
Sudcovia však zároveň sprostredkovali kompromisné riešenie. Firma vyplatí bývalému zamestnancovi 30-tisíc jüanov (približne 3 600 eur) s prihliadnutím na jeho dlhoročný prínos pre spoločnosť a komplikácie spojené so stratou zamestnania. Pán Li nastúpil do firmy ešte v roku 2010. Nejde pritom o ojedinelý prípad. Čínske firmy už v minulosti čelili kontroverziám v súvislosti s dĺžkou prestávok zamestnancov na toaletu. V roku 2023 bol v rovnakej provincii prepustený iný muž, ktorého najdlhšia prestávka na toalete trvala až šesť hodín.