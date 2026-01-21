Nemecko verí v dohodu: Napriek hrozbám Donalda Trumpa sa chce vyhnúť obchodnej vojne

BERLÍN - Nemecká vláda je presvedčená, že napriek novým colným hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále možné vyhnúť sa eskalácii vo vzťahoch medzi EÚ a Spojenými štátmi. Informuje o tom správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na nemenovaného zástupcu hovorcu vlády v Berlíne.
Cieľom je posilniť spoluprácu a spoločne riešiť legitímne bezpečnostné záujmy, uviedol nemecký predstaviteľ s tým, že je potrebné dohodnúť sa na základných princípoch. Kľúčovú úlohu v úsilí o sformulovanie jednotnej európskej reakcie podľa neho zohráva nemecký kancelár Friedrich Merz.
Hlavy štátov a vlád členských štátov EÚ sa vo štvrtok (22. 1.) večer stretnú v Bruseli na mimoriadnom samite o venovanom Trumpovým snahám o získanie kontroly nad Grónskom, ktoré je v súčasnosti autonómnym územím Dánska. Členským štátom EÚ a NATO, ktoré odmietajú tento plán, hrozí americký prezident zavedením dodatočných ciel. EÚ zvažuje okrem iných opatrení aj zavedenie odvetných ciel, ak sa naplnia Trumpove hrozby. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v takomto prípade trvá na aktivácii tzv. Nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI). Tento mechanizmus umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení. EÚ tento nástroj doteraz nikdy nepoužila.