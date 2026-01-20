Mirgová konečne prehovorila o ROZVODE: Exmažel reaguje... Minca má vždy dve strany!

BRATISLAVA - Speváčka Dominika Mirgová po dlhom mlčaní prelomila ticho a v novom podcaste sa vrátila k bolestivému rozpadu manželstva. Jej slová však nenechali chladným exmanžela Petra, ktorý reagoval jasným odkazom!
Dominika Mirgová po rokoch prehovorila o najnáročnejšom životnom období. Založila si podcast, kde sa otvorila verejnosti. V januári 2023 sa totiž prevalilo, že jej manžel Peter Zvolenský si našiel milenku. Dominika a Peter boli v tom čase manželmi už 7 rokov, celkovo tvorili pár 10 rokov. Brali sa ako 23-roční, no už vtedy im robil radosť synček Peťko. Nasledoval rozchod a po 10 mesiacoch prišiel tajný rozvod. Odvtedy Peter už vystriedal mnoho frajeriek. Dominika si ale svoje súkromie prísne stráži. Teraz sa však vrátila do minulosti.
„O nevere, že Peťo niekoho má, som sa dozvedela z médií. Manžel ma podviedol, našiel si niekoho. Čo si určite aj ja neodpustím. Určite aj on urobil veľa chýb. Snažila som sa byť matka a byť tu. Bola som na dne. Ocitla som sa minulý rok s nulou na účte. Predala som auto, aby som mohla vyplatiť môjho exmanžela,“ priznala vo svojom novom podcaste. Ostatným ženám aj poslala veľavravný odkaz: „Urobte si predmanželskú zmluvu.“ Hneď po tom, ako Mirgová v pondelok večer zverejnila upútavku na svoj nový podcast, v ktorom po prvý raz otvorene prehovorila o rozvode aj manželovej nevere, prišla rýchla reakcia jej exmanžela Petra.
Podľa neho má totiž každý príbeh vždy dve strany. „Minca má vždy dve strany, to je Alfa a Omega, to si zapamätajte! Preto netreba stále veriť, že minca dopadne len na jednu stranu. Nikdy to tak nie je ani nikdy nebude, preto má dve strany! Niekedy je mlčať zlato a treba si len kusnúť do jazyka, lebo verím, že by som vám skazil všetky krásne ilúzie, keby začnem rozprávať ja! Nikdy nesúď človeka, pokiaľ nevieš celú pravdu," odkázal verejnosti, čím naznačoval, že Dominika podľa neho nehovorí úplnú pravdu.