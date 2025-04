Mirgovej EXmanželovi stroskotal ĎALŠÍ VZŤAH: Mladá mamička si už hrkúta s iným!

(Zdroj: TikTok/patricianadaska)

Bol to obrovský šok, keď sa začiatkom roka 2023 prevalilo, že manžel Dominiky Mirgovej, Peter Zvolenský, má milenku. Speváčka sa o jeho nevere dozvedela až z médií a po 10 rokoch spoločného života požiadala o rozvod. Ešte v ten istý rok k nemu aj došlo a dvojicu dnes spája už iba ich syn Peťko.

No zatiaľ čo Dominika odvtedy žiadneho nového oficiálneho partnera nemá. Jej exmanžel už vystriedal zopár žien. Po rozvode tvoril pár s milenkou, kvôli ktorej ho Dominika opustila. A hoci sa zdalo, že 33-ročný hasič našiel to, čo hľadal, opak bol pravdou. Dvojica sa stihla rozísť a Peter sa začal ukazovať s istou brunetkou... No ani s tou mu to dlho nevydržalo.

V septembri minulého roka odhalil svoju novú lásku - išlo o istú Patríciu, ktorá je mamou 4-ročnej dcérky Sofie. Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video, na ktorom boli ich spoločné zábery. A popisy ako "láska" či "pár" už len potvrdili to, čo si pri jeho zhliadnutí všetci mysleli. No aj tomuto vzťahu je už koniec. Ako si všimol portál Odzadu.sk, Patrícia sa v týchto dňoch už na spomínanej sociálnej sieti pýši novou láskou. Zamilované video ju zachytáva s istým mužom, ktorý rozhodne nie je Peter.

(Zdroj: TikTok/patricianadaska)