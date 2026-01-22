Premiéra muzikálu Six: Fašiangová s famíliou a... Toto je Bernasovskej dcéra? Úplná podoba!

BRATISLAVA - Divadlo Nová scéna uviedlo premiéru svetového muzikálového hitu SIX. Dynamická šou plná energie očarila divákov aj množstvo známych osobností, ktoré si túto výnimočnú premiéru nenechali ujsť.
V Divadle Nová scéna sa konala slávnostná premiéra svetoznámeho muzikálu SIX, ktorý patrí medzi najvýraznejšie moderné popové muzikálové fenomény súčasnosti. Inscenácia prináša na javisko príbehy šiestich manželiek anglického kráľa Henricha VIII. – žien, ktorých osudy boli poznačené mocou, intrigami a krutými rozhodnutiami panovníka. Tentoraz však dostávajú priestor ony samy, aby vyrozprávali svoju verziu histórie.
Na javisku sa menia na nekompromisnú popovú girl-band zostavu, ktorá servíruje chytľavé hity plné energie, drzosti a úprimných výpovedí o živote po boku muža, ktorý menil manželky rýchlejšie než svoje názory. Každá kráľovná prináša jedinečný pohľad na svoj osud, prezentovaný moderným jazykom a s výraznou dávkou sebavedomia. Spočiatku medzi sebou súperia o to, ktorá z nich dopadla najhoršie, no postupne prichádzajú na to, že skutočná sila spočíva v jednote a vzájomnej podpore.
Dynamická a vizuálne atraktívna šou ponúka silné spevácke výkony, precízne choreografie a výrazný popový zvuk, ktorý robí z muzikálu SIX jedinečný divadelný zážitok. Premiéru si nenechalo ujsť množstvo významných osobností spoločenského a kultúrneho života. Medzi hosťami nechýbal Jozef Golonka s manželkou, manželia Kaprálikovci či Viliam Fischer s dcérou.
Hostiteľkou večera bola riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová, ktorú prišla podporiť celá rodina – syn Marek Fašiang s partnerkou, ako aj dcéra Zuzka s vnučkou Rebekou. V hľadisku bola aj moderátorka Petra Bernasovská, ktorá sa premiéry zúčastnila v sprievode svojej dcéry. Tá doslova rastie ako z vody. Moderátorka už dlhé roky žije s Ľudovítom Jakubove alias Mravcom a spolu vychovávajú dve dcéry – Johanku (24) a Elišku (16). Všetky fotografie nájdete v galérii.
