Rázne rozhodnutie Puklušovej: Nechala sa vylepšiť a... Do leta chce zhodiť kilá navyše!

BRATISLAVA - Na herečke Natálii Puklušovej sa materstvo podpísalo. Teraz sa to rozhodla zmeniť. Vyhľadala preto pomoc od estetických odborníkov. A dala si aj predsavzatie!

Natália Puklušová je už dva roky hrdou maminou. Väčšinu svojho času venuje malej dcérke Wilke, ktorá je pre ňu absolútnou prioritou a najväčšou životnou láskou. Byť mamou je však nielen krásne, ale aj náročné, čo si veľmi dobre uvedomujú všetky ženy, ktoré to zažívajú. Popri starostlivosti o dieťa často zabúdajú samy na seba, na oddych či chvíľu, ktorú by venovali vlastnému telu a duši. Aj preto je dôležité si občas dopriať niečo, čo žene dodá energiu a pocit spokojnosti.

A presne to sa rozhodla urobiť aj známa slovenská herečka. Po dlhšom čase si našla chvíľu len pre seba. „Som unavená! Nespíme v noci ešte najlepšie. Ale tak pomaly, pomaly. A prehydratovať si tvár to je dobrý začiatok, lebo ku krásnej tvári ešte by sa zišlo aj krásne telo, ale tak no uvidíme, ako to pôjde,“ napísala na Instagrame ku videu, na ktorom je vidieť, že sa rozhodla dopriať si profesionálnu starostlivosť o pleť.

Natália podstúpila ošetrenie Profhilo, čo je moderná injekčná procedúra s vysokou koncentráciou čistej kyseliny hyalurónovej. Táto metóda je známa najmä pre svoju schopnosť hĺbkovo hydratovať pokožku, zlepšiť jej elasticitu, spevniť ju a celkovo ju omladiť bez výrazného zásahu do prirodzených čŕt tváre. Okrem toho jej na estetickej klinike aplikovali aj mezobotox a babybotox, ktoré pomáhajú vyhladiť jemné vrásky a dodať pleti svieži a oddýchnutý vzhľad.

Herečka neskrýva, že jej cieľom nebolo drasticky meniť svoj vzhľad, ale jednoducho sa cítiť lepšie, krajšie a spokojnejšie sama so sebou. Popri starostlivosti o pleť má však aj ďalší osobný cieľ, ktorý by chcela postupne naplniť. Po tehotenstve jej zostalo niekoľko kíl navyše a rada by ich dala dole. „Takže do leta aspoň 10 kíl dole,“ priznala úprimne a ako nám povedala začiatkom decembra, kým tých 10 kíl neschudne, na svadbu ani nepomyslí...

Natália Puklušová žije na SAMOTE, má to nečakanú nevýhodu: Partner má smolu! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Natália Puklušová
