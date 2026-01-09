Taiwan ako hrozba pre Čínu? Je na čínskom prezidentovi, čo urobia na Taiwane, uviedol Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump uviedol, že je na čínskom prezidentovi Si Ťin-pchingovi, čo Čína urobí na Taiwane. Zároveň ale naznačil, že nechce, aby Čína nad Taiwanom prevzala kontrolu. Šéf Bieleho domu to uviedol v stredajšom rozhovore s denníkom The New York Times (NYT). Nahrávku rozhovoru NYT zverejnil vo štvrtok.
Trump v rozhovore uviedol, že Si považuje Taiwan za súčasť Číny. "A je na ňom, čo bude robiť," dodal prezident. "Zároveň som mu ale dal najavo, že by som bol veľmi nespokojný, keby to urobil, a nemyslím si, že to urobí. Dúfam, že to neurobí," dodal. Trump reagoval na otázku novinára, ktorý sa s odvolaním na operáciu, pri ktorej americké jednotky v sobotu uniesli z Venezuely prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, ktorých USA vinia z obchodovania s drogami, amerického prezidenta opýtal, či by Si nemohol "použiť rovnakú logiku" o prevzatí kontroly nad Taiwanom. V rovnakom duchu sa novinár Trumpa tiež pýtal, či by ruský prezident Vladimir Putin nemohol použiť rovnaký argument, "aby sa zmocnil zvyšku Ukrajiny alebo ďalších bývalých sovietskych republík".
Do Číny neprúdili drogy
"Nevytvorili ste precedens, ktorého by ste neskôr mohli ľutovať? "pýtal sa Trumpa novinár. "Nie, pretože toto bola skutočná hrozba," reagoval šéf Bieleho domu s odvolaním sa na operáciu vo Venezuele. "Do Číny neprúdili drogy. Nediali sa tam všetky tie zlé veci, ktoré sme mali tu. Taiwanské väznice sa neotvorili a ľudia nezačali prúdiť do Číny, "odpovedal Trump. "Si by vám ale povedal, že Taiwan predstavuje pre Čínu hrozbu," oponoval prezidentovi novinár. "Je pre neho zdrojom hrdosti, považuje ho za súčasť Číny," odpovedal Trump, načo naznačil, že čínskemu prezidentovi oznámil, že by bol proti čínskej invázii na Taiwan. "Možno to urobí, keď budeme mať iného prezidenta, ale myslím, že to neurobí, kým som prezidentom ja," dodal Trump.
Čína považuje Taiwan za svoje územie
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za vzbúreneckú provinciu a za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť podľa jej slov silou. Na ostrov vyvíja vojenský tlak tým, že do jeho blízkosti pravidelne vysiela vojnové lode aj lietadlá. Podľa oficiálnej politiky jednej Číny, ktorú Peking uplatňuje, na ostrove neexistuje samostatná politická entita. Taiwan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastnú vládu a organizuje voľby.