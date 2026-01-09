MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Kyjev a Ľvov! Rusko útočilo balistickou raketou Orešnik

KYJEV - Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedli oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj. Bezprostredne nie je známe, aké konkrétne zbrane Rusi použili, ukrajinská armáda ale preveruje, či Moskva nenasadila balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). V Kyjeve ruský dronový útok podľa miestnych úradov zabil najmenej troch ľudí a šesť ďalších zranil. Krátko po 01.00 h SEČ vydali ukrajinské vzdušné sily letecký poplach pre celú Ukrajinu. Situáciu sledujeme online.
8:00 Rusko oznámilo, že v noci pri rozsiahlom útoku na Ukrajinu použilo aj novú nadzvukovú strelu Orešnik, píšu agentúry s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany. Podľa jeho informácií bol útok reakciou na ukrajinský pokus zaútočiť na konci minulého roka dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina.
7:36 Hoci šéf Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj ani primátor Ľvova Andrij Sadovyj zatiaľ nezverejnili detaily o útoku či použitých zbraniach, dostupné indície naznačujú, že Rusko mohlo nasadiť raketu typu Orešnik.
7:17 V dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe Ruska viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200.000 bez vody. Uviedol to oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje agentúra AFP. „K dnešnému dňu o 06.00 h ... v Belgorodskej oblasti je 556 000 ľudí v šiestich obciach bez elektrickej energie. Takmer rovnaký počet ľudí je bez kúrenia, predovšetkým v 1920 bytových domoch. Takmer 200.000 ľudí je bez vody,“ napísal Gladkov na sieti Telegram.
7:00 Americkí a ruskí vyslanci sa stretli v Paríži, zatiaľ čo Zelenskyj sa usiluje o stretnutie s Trumpom. Witkoff, Kushner a ruský vyslanec Kirill Dmitriev sa 7. januára stretli v Paríži, aby prediskutovali mierový plán pre Ukrajinu, zatiaľ čo Zelenskyj sa usiluje o stretnutie s Trumpom, aby presadzoval bezpečnostné záruky USA.
6:08 Ruský dronový útok na Kyjev v noci na dnes zabil najmenej štyroch ľudí a ďalších najmenej 19 ľudí zranil. Spôsobil tiež rozsiahle škody na domoch a infraštruktúre. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informuje agentúra Reuters.
6:00 Severokórejský vodca Kim Čong-un adresoval list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom prisľúbil, že bude bezpodmienečne a natrvalo podporovať jeho politiky a rozhodnutia. Podľa agentúry Reuters o tom v piatok miestneho času informovala štátna agentúra KCNA. „Budem bezvýhradne rešpektovať a bezvýhradne podporovať všetky vaše politiky a rozhodnutia a som ochotný vždy stáť po vašom boku v záujme vás a vášho Ruska,“ napísal Kim Čong-un v liste, ktorým podľa KCNA odpovedal na Putinovu predošlú korešpondenciu. „Táto voľba bude trvalá a nezmeniteľná,“ dodal líder Severnej Kórey (KĽDR).
Rusko podniklo útok
Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti. Ide o vojenský výcvikový priestor určený pre štarty rakiet, sond a družíc, vybudovaný v Sovietskom zväze po druhej svetovej vojne. Práve tam bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik, informovala BBC. Upozornila však, že zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, že Rusi vyslali proti Ukrajine práve túto strelu.
„Či išlo o Orešnik, zatiaľ nie je známe. Informácie poskytne armáda. Došlo k zásahu kritickej infraštruktúry. Na mieste pracujú všetky príslušné služby, pokračuje likvidácia požiaru,“ informoval na sieti Telegram starosta Ľvova Sadovyj s tým, že civilné objekty ani obytné domy v meste neboli poškodené a obete zatiaľ nehlásili. Letecké veliteľstvo „Západ“ ukrajinských vzdušných síl na sieti Facebook v noci na piatok informovalo, že Rusko nasadilo do raketového útoku v Ľvovskej oblasti balistickú strelu. O aký typ strely išlo, sa v týchto chvíľach zisťuje, uviedlo vo vyhlásení.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko medzitým oznámil, že v ukrajinskej metropole udreli ruské drony, ktoré v niekoľkých štvrtiach spôsobili požiare. Pri útoku v Kyjeve podľa neho zahynuli najmenej tri osoby a šesť ďalších utrpelo zranenia. Z metropoly tiež hlásili poškodené budovy. Pred možným masívnym ruským útokom varoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj americké a britské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ambasáda USA vyzvala amerických občanov, aby boli v prípade vyhlásenia leteckého poplachu pripravení sa okamžite ukryť. Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát - s nebojovými hlavicami - 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.