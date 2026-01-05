Šokujúci ROZVOD v šoubiznise: Herecký pár oznámil KONIEC... Po 24 rokoch!

PRAHA - Patrili k stabilným párom českého šoubiznisu... Nedávno sa však začali objavovať špekulácie o ďalšej žene v živote českého herca. Reč je o Davidovi Prachařovi a Linde Rybovej, ktorí tvoria pár už dlhých 24 rokov. Teraz priznali, že už dlhšie žijú oddelene!
Davida Prachařa, ktorý dlhých 24 rokov žije s herečkou Lindou Rybovou, nedávno vyfotili s mladou herečkou Sarah Haváčovou. A že sú niečo viac, ako len kolegovia, nasvedčoval fakt, že sa držali za ruky. Dokonca sa objavili informácie, že 35-ročná brunetka predstavila svojho o 31 rokov staršieho kolegu už aj svojej mame.
„David Prachař bol 31.12. v Sloupe v Moravskom krase na obede aj s mamou Sarah, ona tu býva,“ informoval český web Super.cz zdroj. Mnohí sa preto na otca Jakuba Prachařa pozerali krivo, že svoju dlhoročnú manželku podvádza. No opak je zjavne pravdou. Po informácií o Sarah, ktorá obletela české weby, sa manželia rozhodli verejne prehovoriť.
Na sociálnej sieti Instagram, na profile Divadla Verze, ktoré spoluvlastnia Rybová s Prachařom, zverejnili spoločné vyjadrenie, v ktorm potvrdili svoj rozchod. „Už dlhší čas žijeme oddelene a naše indivizuálne vzťahy a záležitosti sú výhradne našimi osobnými rozhodnutiami, ktoré pred sebou netajíme a sme s nimi v obojstrannom súlade,“ píše sa vo vyhlásení.
„Na prvom mieste pre nás naďalej zostávajú naše deti, naše rodiny a vzájomný rešpekt, ktorý k sebe po celý čas prechovávame. Na divadlo Verze naša súkromná situácia samozrejme nebude mať žiadny vplyv a aj naĎalej sa budeme tešiť na stretnutia s vami. Do nového roka všetkým želáme veľa zdravia, pochopenia a optimizmu,“ dodali. Dvojica má spolu tri deti.