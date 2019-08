Škrípanie vo vzťahu jojkárskeho porotcu: Spoločné dieťa a potom... Kríza!

PRAHA - Stále je to pre neho žena jeho života? Jojkársky moderátor a dnes porotca Talentu Jakub Prachař (36) čakal na Agátu Hanychovú (34) celé roky. Dopriali si dve svadby, ale už čoskoro sa začalo hovoriť o nevere z jej strany. Potom sa im narodila dcéra Mia. A opäť prišla kríza... A reči o Jakubovej nevere.

Jakub Prachař sa narodil 30. augusta 1983. Jeho mamou je herečka Dana Batulková, známa aj zo seriálu Som mama. Otcom je tiež herec David Prachař. Samotný Jakub sa venuje herectvu aj hudbe, je známy z pôsobenia v kapele Nightwork.

Ukázal sa vo filmoch ako Sněženky a machři po 25 letech, Bony a klid, Padesátka, Lovenie či v seriáloch Ulice, Vyprávěj alebo Ohnivé kuře. Ako moderátor sa predstavil v šou Česko Slovensko má talent, kde v súčasnosti pôsobí ako porotca.

Zdroj: Jan Zemiar

Z jeho súkromného života je známy vzťah s hereckou kolegyňou Marthou Issovou, oveľa väčší ohlas však získalo jeho randenie s Agátou Hanychovou. Práve Jakub, ktorý nikdy nechcel hovoriť o súkromí a mediálne sa chcel prezentovať iba prácou, zbalil najväčšiu škandalistku českého šoubiznisu.

Keď sa prevalilo, že spolu chodia, istý zdroj tvrdil, že Prachař ju uháňal už 10 rokov. No zaujať ho mohla už oveľa, oveľa skôr, keďže sa poznali od detstva. Dokonca spolu účinkovali v reklame na keksíky. Nakoniec to dotiahli až k svadbe a tie si dopriali rovno dve - jednu mali tajnú a informácie sa dostali na verejnosť až po obrade, pri druhej už mohli prípravy sledovať všetci, ktorých to zaujímalo.

Zdroj: Instagram A.H.

Kedysi sa hovorilo o Agátinej nevere, ale manželia to ustáli. Pred tromi mesiacmi však modelka zverejnila príspevok, ktorý pôsobil, že sa rozišli. Neskôr to popierala s tým, že išlo o žart, napätie v ich vzťahu však bolo badateľné. Navyše sa začalo hovoriť o Jakubovom romániku s Dianou Mórovou.

Hanychová sa najnovšie ukázala na voľbe miss a prehovorila aj o svojom manželstve. „Medzi nami je všetko opäť ako predtým. Už to neriešim. Čo bude, to bude, hlavné sú pre mňa deti,” povedala Blesku. Syna Kryšpína má zo svojho predchádzajúceho vzťahu, s Jakubom má dcéru Miu.