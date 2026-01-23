Ministerstvo vnútra prijalo materiálnu pomoc pre využitie v mimoriadnych situáciách

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR prijalo humanitárny materiál od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). „Materiálna pomoc vo výške približne 490.000 USD (417.305,40 eura) bez DPH bude využívaná pri mimoriadnych situáciách úzko spätých s núdzovým ubytovaním obyvateľstva,“ priblížil hovorca MV SR Matej Neumann.
Spresnil, že vybavenie zahŕňa spacie vaky, prikrývky, vankúše, posteľnú bielizeň, uteráky, termosky, mobilné ubytovacie jednotky, stany pre rodiny, zimné sady a deky. „Cieľom dodávky je posilniť kapacity krajiny pri riešení krízových humanitárnych situácií,“ vysvetlil s tým, že humanitárny materiál bol rozdistribuovaný do všetkých skladov civilnej ochrany MV po celom Slovensku.
Humanitárna pomoc bola poskytnutá na základe darovacej zmluvy uzatvorenej 30. októbra 2025 medzi UNHCR a MV SR, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu vyplývajúcu z obdobnej darovacej zmluvy z mája 2024. Odovzdanie materiálnej pomoci sa uskutočnilo v priestoroch skladu ministerstva vnútra vo Vajnoroch za prítomnosti ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a vedúcej Úradu UNHCR v Slovenskej republike Danijely Popovič-Efendič.