Český herec neuniesol SMRŤ kolegu Nečasa (†59): KOLAPS!

PRAHA - Nečakaná smrť herca Pavla Nečasa (†59) otriasla Slovenskom i Českom. Najviac zasiahla dlhoročného priateľa a kolegu Davida Suchařípu (60), s ktorým ho spájalo silné priateľstvo.
Odchod herca Pavla Nečasa hlboko zasiahol jeho rodinu, fanúšikov, blízkych... Najmä kolegu a celoživotného priateľa Davida Suchařípu. Spájal ich nielen divadelný svet, ale aj vášeň pre golf, ktorý sa pre Nečasa stal životnou láskou. Herec bol známy ako aktívny a energický človek, ktorý sa ani v zrelom veku nevzdával športu. Herec často hovoril, že golf je šport, ktorý človek môže hrať až do konca života.
Šokujúca správa z Česka: Známy herec (†59) náhle zomrel... Nikto tomu nemôže uveriť!
S typickým humorom dodával: „Tak mi napadá, že by nebolo zlé hodiť to so sebou na greene! Lepšie než na javisku vystrašiť divákov...” Osud však rozhodol inak. Nečas zomrel doma, v náručí svojej druhej manželky Ariany, ktorú spoznal pri nakrúcaní seriálu Vinári. Jeho nečakaná smrť Suchařípu úplne zlomila. Obaja sa poznali celé desaťročia a okrem priateľstva ich spájala aj spoločná televízna tvorba – na stanici Prima COOL uvádzali nekorektnú talkšou Šatňa.
Márny boj o život! Príčina smrti Pavla Nečasa odhalená: Hercovi nedokázali pomôcť ani záchranári
Herec sa po tragickej správe stiahol do ústrania. „Ospravedlňujem sa, že nedvíham telefón,“ odkázal prostredníctvom sociálnych sietí a odvtedy sa verejnosti neozýva. Strata Pavla Nečasa tak zanechala prázdne miesto predovšetkým v srdciach tých, ktorí ho poznali ako priateľa, kolegu a človeka s veľkým zmyslom pre humor.