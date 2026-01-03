Seriálová Iveta Bartošová sa TAJNE vydala! Česká herečka si zobrala OSCAROVÉHO muža

PRAHA – Predstaviteľka seriálovej Ivety Bartošovej sa tajne vydala! Vystupovať na divadelných scénach bude ako Anna Prášilová Fialová (30).
Predstaviteľka speváčky Ivety Bartošovej (†48) z minisérie Iveta a tiež vnučka Karla Fialu (†95), ktorý sa preslávil ako Limonádový Joe, sa tajne vydala. Anna síce svoje súkromie neventiluje na sociálnych sieťach, nehovorí o súkromí a nerada sa fotí, aj tak však prenikla informácia, že sa tajne vydala. Herečka to potvrdila na tlačovej konferencii muzikálu Pět let zpět: „Áno, vydala som sa. Bolo to skvelé,“ uviedla pre novinky.cz. Odvtedy už ale zrejme pretielko pomerne dosť vody. Ešte na vlaňajšom karlovarskom filmovom festivale boli ako partneri, ale: „Vzali sa buď cez letné prázdniny alebo krátko po nich,“ potvrdil denníku Aha! zdroj z divadelných kruhov.
Šťastným mužom, ktorému povedala áno, je zvukár Viktor Prášil, takže herečka si meno rozšírila na Anna Prášilová Fialová. Jej manžel je vo svojom odbore minimálne rovnako úspešný ako jeho manželka. O tom, že je špičkou medzi zvukármi, svedčí tiež to, že má za sebou aj medzinárodný úspech. Bol nominovaný na Oscara za film Na západní frontě klid, za ktorý získal cenu BAFTA. Anna na divadelných doskách zasa zbiera uznania, vrátane nominácie na cenu Thálie za rolu Klíčnice v muzikáli Anděl Páně. Ich spoločnú fotku nájdete TU.