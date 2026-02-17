Poznáme TOP 32 nominovaných ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska

BRATISLAVA - Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska pozná mená pedagógov a pedagogičiek, ktorí sa tento rok prebojovali do užšieho výberu. Odborná porota vybrala výnimočne až TOP 32 učiteľských osobností z celého Slovenska. Dominujú prihlášky učiteliek a učiteľov z Prešovského a Košického kraja a takmer tretinu finalistov tvoria muži, čo je v slovenskom školstve vzácnosťou.
Do užšieho výberu sa v aktuálnom ročníku prestížneho ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska dostalo až 32 prihlásených pedagógov, pričom odborná porota vyberala z rekordného počtu 191 prihlášok. Viaceré prihlášky dostali od porotcov rovnaké bodové ohodnotenie, čo ukázalo vyrovnanosť a silu kandidátov, vďaka čomu je v užšom výbere o dvoch pedagógov viac.
V TOP 32 sa stretávajú pedagógovia a pedagogičky z prvého a druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Sú medzi nimi učitelia klasických predmetov ako matematika, jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia, ale aj špecializovaných odborných predmetov ako veterinárne, mediálne, elektrotechnické a špeciálna pedagogika. Spája ich dôraz na kvalitné vzdelávanie, rešpektujúci prístup k deťom a snaha vytvárať bezpečné a podnetné prostredie – nielen v triedach, ale aj v širšej komunite.
Porotcovia a porotkyne nehodnotili všetkých nominovaných, ale vždy rovnaký okruh prihlášok, čo umožnilo hlbší pohľad na príbehy a prácu jednotlivých pedagógov. „Tento rok opäť dominujú prihlášky učiteliek a učiteľov z Prešovského a Košického kraja, ktoré tvoria až tretinu finálového výberu. Veľmi nás potešilo, že sa do výberu 32 finalistov dostalo až 7 pedagógov zo stredných odborných škôl a takmer tretinu finalistov tvoria muži, čo je v slovenskom školskom systéme veľkou vzácnosťou. Výber finalistov je veľmi komplexný proces pri ktorom sa zohľadňuje, akými stratégiami pedagógovia rozvíjajú potenciál každého žiaka, aké inovácie prinášajú do výučby a ako rozvíjajú charakter svojich zverencov. A keďže sme presvedčení, že škola by mala byť otvorená svetu, oceňujeme rôzne spolupráce, ktoré pedagógovia nadväzujú, rozvíjajú a obohacujú nimi vyučovací proces. Veľmi sa tešíme, že do finálového výberu sa prebojovali až traja pedagógovia, ktorí pracujú v školách s vysokým podielom detí z generačnej chudoby, ktorí pracujú vo veľmi náročných podmienkach s mnohými výzvami,“ približuje manažérka Komenského inštitútu mimovládnej organizácie Živica a členka poroty Zuzana Labašová.
Alena Rapčan Štrompová, laureátka ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2024 a súčasne porotkyňa tohto ročníka, k výberu hovorí: „V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nominovali pani učiteľky a pánov učiteľov z celého Slovenska a, samozrejme, tým, ktorí nominácie prijali. Aj tento rok vytvorili mozaiku kvalitného, tvorivého, láskavého a moderného školstva. Mala som tú česť prečítať si niekoľko veľmi silných príbehov, ktoré ma ľudsky aj profesne zasiahli. Aj takto sprostredkovane ma inšpirovali svojím zanietením, tvorivosťou, vysokou mierou profesionality, citlivým prístupom k svojim žiakom a vytváraním podnetného a rešpektujúceho prostredia v triedach, v školách či v blízkej komunite. Veľmi sa teším na tú chvíľu, kedy ich príbehy budú odhalené.“
„Už tretí rok mám možnosť “nazrieť“ do učiteľskej reality a spoznávať príbehy výnimočných učiteľov. Z prihlášok, ktoré som mala k dispozícii, ma milo prekvapilo pomerne veľké zastúpenie mužov a teší ma aj to, že vidím veľa mladých učiteľov, ktorí si túto cestu vybrali. Rôzne rodinné, sociálne, či kultúre podmienky, žiaci talentovaní, ale aj žiaci s rôznymi poruchami a špeciálnymi potrebami – toto je realita, ktorou učitelia žijú. Je obdivuhodné, koľko energie, veľakrát svojho voľného času, investujú do toho, aby prinášali nové metódy, formy práce, hry, projektové úlohy, tak, aby mohlo každé dieťa zažiť úspech,“ dopĺňa porotkyňa Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centrum, ktoré je partnerom ocenenia.
V ďalších fázach ocenenia porota vyberie finálovú desiatku, z ktorej vzíde laureát alebo laureátka hlavnej ceny.
Kto sa tento rok umiestnil na zozname TOP 32 nominovaných učiteľských osobností Slovenska?
Zoznam TOP 32 nájdete na webe Učiteľskej osobnosti
Global Teacher Prize je medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, ktoré sa koná pod záštitou ministra školstva Tomáša Druckera, ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska môžeme organizovať vďaka dlhoročnej podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, FinQ Centra a Fondu na podporu vzdelávania