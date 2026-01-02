Bruchala znovu udrel: Konsolidácia? Pch! Takto vidí osud hercov po konci v SND

BRATISLAVA - Pavel Bruchala kedysi patril medzi populárne tváre televízie Markíza. Po odchode sa však z verejného života vytratil a venuje sa vlastnému biznisu. Osud Slovenska mu však nie je ľahostajný ani napriek tomu, že veľa dní z roku cestuje po svete.
Slovenské národné divadlo čelí nečakaným otrasom. Konsolidačné opatrenia sa dotkli aj hercov, podľa medializovaných informácií má skončiť päť členov činoherného súboru SND. Ide o Romana Poláčika, Annu Magdalénu Hroboňovú, Daniela Žulčáka, Táňu Pauhofovú a Martina Šalachu.
Prepúšťanie v SND, Kvietik sa rozohnil: Všetci iba kecajú a nič nerobia! Reakcia hercov aj Ťapákovej
„Garantujem vám, že čoskoro títo ľudia skončia a skončia veľmi zle, skončia na smetisku dejín a nikto o nich nezakopne, to vám garantujem, pretože sú teraz zaujímaví len preto, že nejaký Kaliňák s Ficom si môžu robiť oveľa dôležitejšie biznisy... je to úplne smiešne," nešetril kritickými slovami. „Nevadí, treba vydržať, nič iné nám nezostáva. Hovorím vám, že títo ľudia raz skončia,“ vyjadruje svoje presvedčenie s tým, že treba prežiť a hlavne že by sme sa mali konečne poučiť zo svojich chýb. „Stále sme sa nepoučili zo všetkých chýb, ktoré robíme. Nevadí, vydržať, vydržať, vydržať... Nás to nesmie znechutiť.“
Hercom, ktorí z divadla odchádzajú, vyjadril podporu a drží im palce. Tým, že prechádzajú do externého stavu a na javisku ich diváci budú môcť vidieť, však spochybňuje celý konsolidačný proces. „Takže vôbec to nie je žiadna konsolidácia, pretože možno bude Slovenské národné divadlo stáť v konečnom dôsledku ešte viac ako stálo. Už je externý stav, už si môžu popýtať iné peniaze. Ono to má nejakú štruktúru. Takže držme si palce v roku 2026,“ povedal na záver.