S čerty nejsou žerty: Princezna Adélka mala v čase nakrúcania len 16! Ako vyzerá po 40 rokoch?

BRATISLAVA - Ako nežná Adélka z kultovej vianočnej rozprávky S čerty nejsou žerty očarila divákov nevinnou krásou a pôvabom. Jej predstaviteľka Monika Pelcová mala v čase nakrúcania sladkých 16 a jej dievčenské srdce si získal herecký kolega Vladimír Dlouhý. Ten jej ho ale, bohužiaľ, aj zlomil.
Hlavní hrdinovia rozprávky Vetchý a Dlouhý boli veľkí kamaráti už od štúdia na konzervatóriu. V čase vzniku S čerty nejsou žerty boli vo veku, kedy naháňali dievčatá a predbiehali sa v tom, kto ich uloví viac. „Dievčatá po nich šaleli, mohli mať každú, na ktorú si ukázali. V tom období súťažili, kto bude mať lepšie skóre, kto ich viac zbalí. A keď sa na scéne objavila Monika, teda Adélka, bolo o zábavu postarané. Krásna korisť. Obaja zbystrili, kto bude prvý,“ prezradila v jednom z rozhovorov predstaviteľka princezny Angelíny, herečka Dana Bartůňková.
Monika Pelcová bola mladučké a trošku naivné dievčatko z Olomouca. Počas nakrúcania bola neustále pod dohľadom svojho otca. Ale ani otec nedokázal zabrániť dvoreniu od oboch pánov. Modrooká plavovláska sa nakoniec poddala a zamilovala sa do predstaviteľa mlynára Petra Máchala, ktorého v rozprávke stvárnil práve Vladimír Dlouhý.
Reálny život ale na nešťastie nemá ako rozprávky vždy šťastné konce. Zatiaľ čo Monika brala vzťah vážne, pre Dlouhého išlo len o rozprtýlenie počas nakrúcania a o pomyselný zárez nad posteľ. Pelcová niesla rozchod ťažko.
Paradoxom je, že postava Adélky bola jej poslednou hereckou skúsenosťou. Po tom, čo ju neprijali na DAMU sa z nej stala učiteľka češtiny a hudobnej výchovy. Vzala si spolužiaka z gymnázia, s ktorým má dve dcérky Kamilu a Nikolu. A aj napriek tomu, že od nakrúcania ubehlo už viac ako 40 rokov a Monike na tvári pribudli vrásky, dievčenský kukuč jej stále zostal.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%