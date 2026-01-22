Divoká noc, na ktorú starenka do smrti nezabudne: V domove dôchodcov sa ocitol striptér! Kto ho OBJEDNAL?

PRESTON - Pomerne horúci večer sa konal v domove dôchodcov v anglickom Prestone. V zariadení Meadow Bank Care Home sa totiž ocitol striptér, ktorého cielene zavolali vlastnej 73-ročnej matke jej dcéry. Z celej zábavky vzniklo aj niekoľko šokujúcich záberov, ktoré sa ocitli na sociálnej sieti.
V celom príbehu hrá hlavnú úlohu starenka menom Sue, ktorá sa v úctyhodnom veku 73 rokov dočkala šokujúceho prekvapenia. Zážitok z domova dôchodcov popísal anglický server Lancashire Telegraph.
"Sueina rodina jej chcela na Vianoce kúpiť niečo špeciálne. Mali veľmi špeciálnu požiadavku, ktorá sa konala v sobotu v Beech House. Prišiel exotický tanečník Hunter a ohromil nielen Sue, ale aj všetkých obyvateľov a príbuzných, ktorí sa chceli zúčastniť," napísal domov na sociálnej sieti.
Ako exotický tanečník sa na miesto dostavil Max Hunter, ktorý do ústavu prišiel v policajnej uniforme. Tam spustil svoju show, ktorú náležite okorenil. "Keď za nami dcéry Elaine a Vicky prišli s touto mimoriadne neobvyklou požiadavkou, vedeli sme, že to bude pre všetkých v domove úplne skvelý zážitok," povedala médiám riaditeľka ústavu Caroline Daleyová.
Rodina prejavila vďaku za zorganizovanie striptízu!
"Aký úžasný zážitok pre mamu (a som si istá, že aj pre ostatných obyvateľov a personál!). Na ten deň vzniklo množstvo spomienok s množstvom fotografií a videí, ktoré pomohli udržať ten drzý lesk v maminých očiach. Ďakujeme tímu v Meadowbank za pomoc pri realizácii," napísala nadšená rodina.