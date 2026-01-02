Pamätáte si na princeznú z rozprávky O statočnom kováčovi? Dnes má 64 a vyzerá úžasne!

BRATISLAVA - Kedysi patrila medzi najobsadzovanejšie a najkrajšie herečky. Martina Bezoušková si získala srdcia divákov najmä ako princezná v legendárnej rozprávke O statočnom kováčovi. Dnes má 64 rokov a vyzerá skvele – pôvab jej čas zjavne neubral!
Od detstva sa venovala tancu – klasickému baletu, stepu aj spoločenskému tancu. Hoci vyštudovala Strednú zdravotnícku školu, rozhodla sa ísť za svojím snom a prihlásila sa na DAMU. Už počas štúdií stvárnila prvé divadelné roly a po absolvovaní získala svoju prvú filmovú úlohu v slovenskom filme Na konci diaľnice. Najväčší úspech však prišiel o rok neskor - v roku 1983, keď sa stala princeznou z rozprávky O statočnom kováčovi, na ktorú si pamätá dodnes celé Česko a Slovensko. Mladý kováč Mikeš (Pavel Kříž) ju v nej vyslobodí zo spárov zlého Čierneho kráľa.
Jej herecká kariéra išla po tejto úlohe prudko nahor, no nakoniec dala prednosť rodine. S manželom Martinom Bezouškom má štyri deti, ktoré zdedili pôvab po svojej mame. Manželstvo im síce nevydržalo, no Martina sa nikdy nevzdala lásky k herectvu. Objavila sa vo filmoch ako Kytice či Bestiář, a hoci už nedosiahla popularitu osemdesiatych rokov, herectvu sa venuje dodnes – ako pedagogička.
Učí na DAMU, Filozofickej fakulte UK aj na Univerzite tretieho veku a pred pár rokmi pridala aj vyučovanie na Konzervatóriu a strednej škole Jana Deyla a Medzinárodnej konzervatóriu v Prahe. Martina Bezoušková má dnes 64 rokov, no pri pohľade na ňu sa zdá, že dokázala oklamať čas. Stále je to šarmantná žena s iskrou v oku.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%