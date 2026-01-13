Dcéra Daniely Nízlovej oslávila 6 rokov: Krásne vyznanie a medzi gratulantmi... to je ale prekvapenie

BRATISLAVA - Dcérka Daniely Nízlovej Linda dnes oslavuje 6 rokov a pyšná mama pri tejto príležitosti zverejnila krásne a dojemné vyznanie. Medzi gratulantmi sa však objavilo jedno meno, ktoré zrejme mnohých prekvapí...
Slzy dojatia a spomienky na magický pôrod! Dcérka Daniely Nízlovej Linda, ktorú má so známym futbalistom Stanislavom Lobotkom, oslavuje narodeniny. „Ten čas neuveriteľne letí… a naša Linda má dnes 6 rokov,“ začala Daniela svoj emotívny status, v ktorom sa vrátila až do osudného januára 2020. Ako priznala, pôrod bol ako z filmu – do pôrodnice si tašku balila doslova na poslednú chvíľu, keďže sa neplánovane vracala zo Španielska len 10 dní pred pôrodom.
A potom prišiel moment, na ktorý nikdy nezabudne. „Keď mi po polnoci na displeji zasvietilo moje šťastné číslo 13 a povedala som Ti, že dnes by to šlo, v tej sekunde mi praskla voda a šli sme na vec,“ opísala Daniela okamih, ktorý odštartoval príchod malej princeznej na svet. Najšťastnejšia chvíľa prišla o 7:12 hod. ráno. „Keď som Ťa po prvý raz uvidela, bola to láska na prvý pohľad,“ priznala hrdá mamina. Odvtedy je Linda podľa jej slov najväčším darom a slniečkom celej rodiny. „Milujeme ťa nekonečne… všetko len to najkrajšie, naša princezná,“ odkázala jej na záver.
Pod príspevkom s narodeninovým vyznaním začali okamžite pribúdať gratulácie. Jedna z nich, ale okamžite udrie do očí. Medzi gratulantmi sa totiž objavil aj Matúš Kolárovský, otec dcéry Danielinej sestry Veroniky. „Všetko najlepšieee," napísal hudobník. Jeho gratulácia je celkom prekvapivá, prihliadnuc na to, že jeho vzťah s Twiinskami bol výrazne naštrbený a dlhší čas medzi nimi panovalo napätie. Veroniku totiž trápilo, že sa o svoju dcéru zaujíma len minimálne.
