Slová plné bolesti: Hviezda Markízy v slzách... ROZCHOD pred Vianocami!

BRATISLAVA - Rok 2025 bol pre hviezdu Markízy mimoriadne krutý! Natália Lopašovská, ktorú verejnosť pozná z markizáckej reality šou Farma, odhalila, že si nedávno prešla stratou blízkych, aj ťažkým rozchodom. Na sociálnych sieťach sa neubránila slzám!
Natália Lopašovská sa do povedomia verejnosti dostala nielen vďaka súťaži krásy Miss Slovensko, kde bojovala o titul najkrajšej ženy, ale aj z reality šou Farma. Tam sa zahľadela do víťaza Mesuta, no ich vzťah realitu nevydržal a po čase si dali zbohom. Onedlho si exfarmárka našla nového priateľa, ktorého však verejnosti neukazovala...
No a krátko pred Vianocami odhalila, že jej ani tento vzťah nevyšiel. „Tento rok som stretla dve verzie seba: Tú najviac zlomenú a tú, ktorá sa nevzdáva. Nikdy. Možno ste už dlho tušili, čo sa v mojom živote (u)dialo. Často ste sa pýtali, ale ja som nebola pripravená hovoriť. Aj napriek tomu, že sa s vami delím o svoj život, nevidíte úplne do hĺbky, čo žijem,“ priznala Natália.
„Zároveň však podotkla, že tieto slová nepíše preto, aby ju sledujúci ľutovali, ale preto, že za týmto obdobím potrebujem spraviť bodku. „Trvalo to dlho. Mesiace som skrývala slzy a bolesť za úsmev. Ale na očiach je to vždy vidno. Moji najbližší to videli a ja som im za to vďačná. Veď vy viete,“ pokračovala.
„Nemali sme verejný vzťah, a preto prosím nečakajte vysvetlenia. Pitvať sa v tom nechcem. Bolelo to dosť, a ešte stále sa mi rany na srdci hoja. Z človeka, s ktorým sme spoločne plánovali rodinu, sa stal zrazu cudzinec. Tento rok bol vraj rokom, kedy to, čo pre nás nebolo dobré, malo skončiť a veľa vecí sa naozaj uzavrelo,“ uviedla a odhalila tiež, že si okrem rozchodu prešla aj stratou blízkych ľudí. „Prišla som o niekoľko ľudí... Nitkorí z nich sú dnes moji anjeli a verím, že na mňa dávajú pozor. “