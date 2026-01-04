Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?

BRATISLAVA - Ak by Oklamčák neprišiel oblečený v červenom, bola by to už výstrednosť! Vo svojom obľúbenom outfite sa vynímal aj na narodeninovom koncerte Petra Stašáka, všetku pozornosť však pútalo čosi iné ako typická červená farba.
Oklamčák však priznal, že nešlo o žiadny módny výstrelok. „To je môj špeciálny outfit na koncerty mojich priateľov a levov. A Peter Stašák je môj veľmi blízky priateľ, s ktorým sa poznám x rokov, a preto trošku zmena a gitara ako symbolika koncertov,“ okometoval svoje sako, na ktorom tróni aplikácia gitary.
So spevákom ho spája naozaj dlhoročné priateľstvo. „Poznáme sa asi 42 rokov a veľmi dobre, my sme Východniari. Chodil som do slávnej Slávie, kde robil koncerty, ktoré teraz obnovuje a ja sa na to už veľmi teším.“
Dôvodov na radosť má však Oklamčák viac a jeden špeciálny si doprial aj počas Vianoc. V ich rodine totiž nebol ani stromček obyčajný! „Červený... červený stromček a červené ihličie. Aj gule červené.“
A kým iné ženy by už dali svojim mužom "červenú stopku", Oklamčákova Anka mu to s láskou toleruje. „Manželka mi toleruje všetko, ja mám najzlatšiu manželku na svete. Ja mám takú výhodu, že my sa do seba nestaráme, ona si robí, čo ona chce, ja si robím, čo ja chcem a preto máme šťastné manželstvo. Ja želám každému takú manželku, ako mám ja.“ Dvojica tento rok oslávila 44. výročie svadby a aj po rokoch im to stále klape. Oklamčák vo videu prezradil tajomstvo ich šťastného manželstva! Skutočne mu manželka toleruje iné ženy?!