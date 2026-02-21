Dráma vo Fiľakove: Dvaja ľudia vypadli z okna na druhom poschodí!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
FIĽAKOVO - Vo Fiľakove vypadli z okna bytu na druhom poschodí v sobotu večer dve osoby, žena vo veku 28 rokov a 18-ročný muž. So zraneniami ich previezli do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Čo presne udalosti predchádzalo a aká bola príčina ich pádu, je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia s tým, že bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. V súvislosti s udalosťou polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.