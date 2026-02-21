Tragédia v Rakúsku: Lavína pripravila o život 21-ročného Slováka

VIEDEŇ – Pri zosuve lavíny v rakúskom Štajersku zahynul v sobotu 21-ročný slovenský lyžiar. Došlo k tomu v oblasti Hoher Zinken, kde bol spolu s ďalšími piatimi Slovákmi. Tí podľa polície neutrpeli zranenia, informuje správa tlačovej agentúry APA.
Polícia v oznámení uviedla, že skupina lyžiarov okolo 13.40 h opustila zabezpečenú trať. Pri jazde z nadmorskej výšky 1900 metrov sa uvoľnila lavína, ktorá jedného z mužov úplne zasypala. Lokalizoval ho lavínový pes horskej záchrannej služby, ktorá však mužovi už nedokázala pomôcť.
Na mieste zasahovalo zhruba 120 príslušníkov záchranných zložiek spolu s dvoma vrtuľníkmi. Presná príčina spustenia lavíny je predmetom vyšetrovania alpskej polície. Ani jeden zo šiestich lyžiarov zo skupiny nemal podľa policajného oznámenia lavínové vybavenie.