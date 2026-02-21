Električka ťahala dieťa pol kilometra: Zomrelo pred očami babičky! Vodič spoznal svoj trest

VARŠAVA - Po takmer troch rokoch padol rozsudok v prípade jednej z najotrasnejších dopravných nehôd vo Varšave. Štvorročný chlapec zomrel po tom, čo ho električka privrela dverami a vliekla po koľajisku. Súd rozhodol o treste pre vodiča.
Varšavský súd vyniesol verdikt v prípade tragickej nehody z augusta 2022, pri ktorej prišiel o život štvorročný chlapec. Vodič električky Robert S. bol uznaný vinným a odsúdený na jeden a pol roka väzenia, štvorročný zákaz vedenia motorových vozidiel a povinnosť zaplatiť odškodné vo výške 100-tisíc zlotých každému z rodičov dieťaťa. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, píše Polsat News.
Dieťa privreli dvere, električka sa rozbehla
K nehode došlo 12. augusta 2022 na ulici Jagiellońska. Električka privrela zatvárajúcimi sa dverami dieťa, ktoré spolu s babičkou vystupovalo zo zadného vozňa.
Súprava sa následne rozbehla a chlapec bol vláčený po koľajniciach približne 420 metrov. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na ich následky zomrel. Tragédia sa odohrala priamo pred očami starej mamy, ktorá sa snažila dieťaťu pomôcť.
Prokuratúra hovorila o hrubom porušení povinností
Obžalobu voči vodičovi podala prokuratúra koncom júna 2023. Vyčítala mu, že počas jazdy používal mobilný telefón a nedostatočne sledoval priestor pri zadných dverách, cez ktoré cestujúci vystupovali.
Podľa vyšetrovateľov sa po zatvorení dverí nepresvedčil, či rozjazd neohrozí pasažierov, a tým porušil základné bezpečnostné pravidlá. Súdny proces sa začal v apríli 2024. Obžalovaný sa k vine nepriznal, rodine zosnulého sa však ospravedlnil.
„Vina je nesporná,“ uviedla sudkyňa
Rozsudok zaznel na varšavskom súde. Sudkyňa Katarzyna Wanatová v ústnom odôvodnení zdôraznila, že zodpovednosť vodiča je jednoznačná.
„Vina obžalovaného je nesporná,“ konštatovala sudkyňa. Poukázala na to, že vodič porušil pravidlá bezpečnosti, nedostatočne sledoval situáciu okolo električky a v čase nehody aktívne používal mobilný telefón a handsfree súpravu.
„Výmera trestu je odôvodnená ignorovaním základných pravidiel cestnej premávky a nepozornosťou obžalovaného. Súd zohľadnil, že v tomto prípade neexistovala žiadna objektívna prekážka, ktorá by mu bránila situáciu sledovať, a že na nehode sa nepodieľala žiadna iná osoba,“ uviedla Wanatová.
Technika fungovala, zodpovednosť zostala na vodičovi
Sudkyňa zároveň zdôraznila, že bezpečnostné systémy električky fungovali správne, vozne mali platné technické kontroly – posledná prebehla len tri dni pred nehodou – a poveternostné aj dopravné podmienky boli priaznivé.
Podľa súdu babička dieťaťa nenesie žiadnu vinu, hoci sa snažila chlapcovi uvoľniť nohu zakliesnenú v dverách. Znalci navyše potvrdili, že vystupujúce dieťa aj žena mali byť pre vodiča viditeľní.
Súd pripomenul aj to, že Robert S., ktorý pracoval ako vodič električky 14 rokov, sa v minulosti dvakrát zúčastnil na kolíziách s električkami.