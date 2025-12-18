KOLAPS pred Vianocami: Slovenská moderátorka skončila v nemocnici!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Barbora Žiačiková skončila tesne pred Vianocami v nemocnici. Daň za rýchle pracovné tempo?
Barbora Žiačiková sa pravidelne prihovára divákom z obrazoviek STVR. Začínala ako športová redaktorka. Pri tejto práci sa jej dokonca prihodilo veľké nešťastie. Na štadióne ju trafil puk priamo do oka. Zviditeľnila sa ale aj nevhodnými otázkami počas Majstrovstiev sveta. Tejto práci však po čase musela dať zbohom, aj keď veľmi ťažko. Presunula sa na domáce spravodajstvo, v ktorom sa napokon aj našla.
V júni minulého roka dostala ponuku, ktorá sa neodmieta a stala sa z nej aj moderátorka spravodajstva. Barbora je veľmi pracovitá a ide si tvrdo za svojím, no niekedy nás sám život spomalí, čo sa stalo aj v jej prípade. Plavovláska totiž skončila v nemocnici. „Áno, 99% času som usmievavé slniečko, plná energie, života, všetko sa dá. Vynikajúca imunita a až neuveriteľne silný organizmus, žiadny sen a cieľ nie je nereálny. Áno, plnia sa, aj viac ako sny, no za cenu enormnej snahy, obety, investície," začala v úvode.
„A potom, a častokrát práve v decembri, život nastaví zrkadlo a položí ma na lopatky, roky ignorovania fyzickej a psychickej bolesti, nereálne požiadavky, tempo, všetko na 200%. Aj toto som ja, ale dobre bude, oveľa lepšie, už čoskoro," napísala ku fotografii z nemocnice, na ktorej bola bez mejkapu. „A áno, bez mejkapu môžem vyzerať ako 16-ročná, ale reálne už nie som ani najmladšia," dodala s humorom. Nič bližšie však o svojom zdravotnom stave nezverejnila. Barbore prajeme skoré uzdravenie.