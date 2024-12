Prvé Vianoce Mira Jaroša bez mamy: Spevák spomína na dojemný čin, ktorý si nesie v srdci

(Zdroj: Facebook MJ)

Miro Jaroš pochádza zo štyroch súrodencov. Svoju mamu mal veľmi rád, posledné chvíle svojho života však prežila u rodiny jeho sestry. Pani Štefánia totiž bojovala so zákernou chorobou, s agresívnou a veľmi vzácnou formou rakoviny kože, ktorej podľahla v júli tohto roka. Sestra teda v posledných mesiacoch prispôsobila svoj život tomu, aby sa mohla o ňu postarať.

Veľmi blízky si s ňou však bol aj Miro. Bol to on, kto mame doprial letné dovolenky pri mori: „Tam sme mali nekonečno času sa spolu rozprávať, viac som poznal ju, viac som poznal seba cez ňu a veľa som sa o nej naučil…“ spomína na spoločne prežité chvíle. „Vtedy som tak nedocenil, čo vidím a vnímam teraz, že si treba vážiť tie obyčajné veci... a teraz keď sa na to tak pozerám, tak si strašne prajem byť taký človek, ako bola ona,“ priznal spevák a odpovedal aj na to, ktoré tri vlastnosti na mame obdivoval a chcel by ich mať aj on...

Miro Jaroš spomína na milovanú mamu: Dojemný čin, ktorý si nesie v srdci! (Zdroj: NL/TH)