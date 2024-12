Miro Jaroš bude mať boľavé Vianoce: Po úmrtí milovanej mamy má už len jeden sen

(Zdroj: Instagram M.J.)

„Blížia sa Vianoce a ja vlastne si zatiaľ ani neviem predstaviť, aké to bude bez mamy. Pretože mama bola taký styčný bod pre nás a my sme sa stretávali doma v Tepličke nad Váhom v našom rodnom dome, kde mama bola náš pilier… vôbec neviem, čo bude tento rok. Ale určite budem s blízkou rodinou,“ prezradil so smútkom v hlase Miro Jaroš. Vysvetlil, kto je jeho blízka rodina a s kým vlastne ich plánuje stráviť.

Ak by si spevák mohol pod stromčekom želať čokoľvek, bolo by to jediné:povedal Miro.ľútostivo povedal Miro a vysvetlil, že sa už dlhšie chystala do kráľovstva nebeského, ako to ona volala.nádejá sa Miro a zo všetkéh najviac by si prial zdravie a porozumenie v ich rodine:

Miro jednoznačne povedal, že preňho je darom aj úsmev. Ten má silu zmeniť namosúrených ľudí, ktorí prežívajú nevľúdnosť a stres. Otázka nebola náhodná, pretože on už celé roky vystupuje na benefičnom vianočnom koncerte Úsmev ako dar, ktorý dáva možnosť spojiť ľudí a ukázať im, že aj malé gesto môže mať veľký význam. Počas jeho sledovania budú môcť diváci prispieť na finančnú zbierku prostredníctvom esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Úsmev ako dar vyčarí tú pravú vianočnú atmosféru 23. decembra o 11.55 na Jednotke.

