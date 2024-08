Miro Jaroš ukázal OTCA: Pozrite na tú PODOBU... Pozdrav do neba, objím mamu!

Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

Miro Jaroš sa netajil tým, že s otcom Pavlom mal komplikovaný a napätý vzťah. Na nože boli prakticky celý život, nezmierili sa ani na jeho smrteľnej posteli. Práve preto, ak by sa mohol stretnúť s hocikým z minulosti, spevák by si vybral práve jeho. „My sme nemali dobrý vzťah. Dá sa povedať, že sme sa neznášali. Ja som v 17-tich ušiel do Anglicka, lebo tam to vyzeralo, že možno prežije jeden alebo druhý,“ priznal v talkšou Zvedavá Zuza.

Myslí si, že naštrbený vzťah otca so synom pramení z jeho minulosti. Jemu samému totiž otec zomrel, keď mal 5 rokov, jeho lásku teda nikdy nepocítil. Miro v talkšou tiež prezradil, že by si prial, aby mu mohol povedať veci, ktoré už teraz vie a verí, že ich vzťah by bol iný. V mladosti mu totiž veľmi vyčítal, že ich nemá rád a všetky peniaze míňa v krčme.

Na svojho otca však spevák s odstupom času spomína s láskou. Cez víkend by pán Pavol oslávil 70. narodeniny a Jaroš pri tejto príležitosti zverejnil jeho fotku. „Tato, dnes by si mal 70. Toľko by som ti toho chcel povedať. Pozdravujem ťa do neba. Objím, prosím, za nás mamu. Veľmi nám chýbate,“ napísal k záberu, na ktorom by svojho otca rozhodne nezaprel. Pozrite, ako sa podobajú!

