Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák Miro Jaroš mal s maminou Štefániou krásny vzťah, ktorý by mu mohli mnohí len závidieť. Spoločne trávili aj dovolenky a spevák detských hitov sa snažil milovanej mame splniť nejeden cestovateľský sen. Miro má na mamu milé spomienky a zážitky s ňou si pripomína doteraz . „Mama vedela, že mám veľmi rád motýle. Pamätám si, že mama ma prekvapila, nemali sme veľa peňazí vtedy, a ona v antikvariáte našla knižku Motýle zblízka a ja som tú knižku dostal od nej, hoci už nemala obal, ale bola to pre mňa tá najvzácnejšia knižka,“ spomína s láskou v očiach.

Strata mamy ho zlomila, no v tých najťažších chvíľach našiel oporu v rodine a blízkych. „Moja mama zomrela v dome mojej sestry, ktorá sa o ňu starala až do smrti, čo som mojej sestre veľmi vďačný, že sme nedali mamu do nemocnice a že si zobrala voľno v práci, aby sa mame mohla venovať naplno,“ prezrádza Miro otvorene a jedným dychom dodáva, že dodnes toto rozhodnutie považuje za to najlepšie, aj keď to nebolo vôbec jednoduché.

A bola to práve sestra, ktorá bola Mirovi najväčšou oporou. „ A potom som sám začal pracovať na tom aj s psychológmi, aby som to nejakým spôsobom vedel prijať.“ Spevák je veľkým zástancom psychologickej pomoci a o jej dôležitosti neváha otvorene hovoriť. Psychológov navštevuje dodnes a to z prostých dôvodov. „Nechodievam tam iba keď mám problém, chodím tam aj preventívne, iba sa porozprávať o živote. Je to podľa mňa úžasné, lebo veľakrát sa pýtam a dostávam odpovede na otázky.“ Prvé návštevy však neboli zďaleka také jednoduché a spevák dokonca odchádzal poriadne nahnevaný. V rozhovore prezradil aj dôvod!

Spoveď Mira Jaroša o pomoci od psychológa: TERAPIOU lieči to, čo ho najviac bolí (Zdroj: NL/TH)