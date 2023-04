Najstaršia česká herečka: Bola vydatá za kráľa Miroslava... Opustil ju kvôli Krasomile!

PRAHA - Herečka Alexandra Myšková bola prvou manželkou kolegu Vladimíra Ráža. Keď sa však ako kráľ Miroslav zamiloval do Krasomily v rozprávke Pyšná princezná, začal sa odvíjať aj jeho vzťah s jej predstaviteľkou Alenou Vránovou... a svoju ženu opustil.

Alexandra Myšková sa narodila 4. apríla 1922. Už ako trojročná chodila s rodičmi na operné predstavenia do Národného divadla. Neskôr sa venovala recitácii a spevu. Na osemročnom gymnáziu začala pôsobiť v divadelnej skupine.

Neskôr odišla na konzervatórium. Po štúdiu sa hneď uplatnila na divadelných doskách.

Od roku 1961 pôsobila na DAMU ako pedagogička. V roku 1969 išla s jednou triedou hosťovať do Nórska, kde dostala od nórskych vyučujúcich ponuku prísť tam aj na prázdniny. Počas dovolenky jej bolo ponúknuté pracovné miesto, a tak zostala v Nórsku natrvalo. Začala sa tam venovať aj rozhlasovej réžii.

Jej manželom bol kedysi herecký kolega Vladimír Ráž, ktorému porodila dvoch synov. V čase, keď nakrúcal rozprávku Pyšná princezná, sa ale zamiloval do Aleny Vránovej a rodinu opustil. „O súkromných záležitostiach ja nikdy nerozprávam. Život šiel, ako šiel, ja som vždy bola Pánu Bohu vďačná za to, čo ma stretlo a nesťažovala som sa a nič neľutovala. S Vladimírom sme do posledného okamihu zostali priateľmi, bol za mnou aj v Nórsku, normálne sme sa stretávali,” povedala pred rokom pre Lidovky.cz Myšková, ktorá je aktuálne najstaršou českou herečkou. Dnes oslavuje 101 rokov.